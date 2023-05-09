Путин заявил, что для России нет недружественных народов

Владимир Путин (на переднем плане) (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке, сказал президент Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве. Трансляцию ведет РБК.

Путин заявил, что Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю. Любая идеология превосходства преступна, сказал он.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война», — отметил президент, заверив, что страна обеспечит свою безопасность. Он также подчеркнул, что Москва хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

Участие в параде на Красной площади принимают более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них есть участники военной операции на Украине. Путин сказал, что Россия гордится ими. По словам президента, от участников военных действий зависит будущее российской государственности.