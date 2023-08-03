Секретарь СНБО заявил об отсутствии дедлайнов и графика наступления Киева

Вместо этого «есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят», отметил Алексей Данилов. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о безуспешности наступления Киева и больших потерях

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Никаких дедлайнов и никакого графика наступления Украины нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире телемарафона, его слова приводит ТСН.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует», — сказал он.

Данилов отметил, что ситуация с наступлением «была перегрета». «Использовать словосочетание «контрнаступление» — я этого никогда не делал. Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят», — указал секретарь СНБО.

Решение о том, каким образом действовать на том или ином направлении «с учетом общей задачи, которая ставится», принимает командир, пояснил он. Данилов добавил, что Россия «очень мощно» подготовилась.

В конце июля украинский министр обороны Алексей Резников в интервью CNN признал, что украинское наступление отстает от графика. Однако, отметил он, все идет по плану, а представление о том, что «каждое контрнаступление должно быть быстрым», ошибочно.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что украинские войска приступили к основной фазе наступления. По словам собеседников издания, Киев начал задействовать тысячи военнослужащих, пребывавших в резерве. Продолжительность новой фазы наступления украинская сторона оценила в три недели, если добьется успеха. Однако другие источники не исключили, что Украина таким образом может готовиться к главному удару или просто усиливать сражающиеся подразделения.

CNN также сообщал о признаках начала нового этапа наступления Киева. NYT в то же время писала, что во временные медицинские пункты украинской армии у линии фронта поступает колоссальное число раненых военных.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о безуспешности наступления Киева. В конце прошлого месяца он говорил, что активных боев в ходе военной операции сейчас нет, «везде противник остановлен, отброшен», а на некоторых направлениях российские войска не только отбивают атаки, но и сами переходят в контрнаступление. Несколькими днями ранее Путин указывал, что бои активизировались на Запорожском направлении и украинская армия несет тяжелые потери. По его словам, «без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная». По данным президента, потери Киева более чем в десять раз превышают российские.