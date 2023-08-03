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Военная операция на Украине ,  
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Секретарь СНБО заявил об отсутствии дедлайнов и графика наступления Киева

Секретарь СНБО Данилов: никаких дедлайнов и графика наступления Украины нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Вместо этого «есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят», отметил Алексей Данилов. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о безуспешности наступления Киева и больших потерях
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Никаких дедлайнов и никакого графика наступления Украины нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире телемарафона, его слова приводит ТСН.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует», — сказал он.

Данилов отметил, что ситуация с наступлением «была перегрета». «Использовать словосочетание «контрнаступление» — я этого никогда не делал. Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят», — указал секретарь СНБО.

Решение о том, каким образом действовать на том или ином направлении «с учетом общей задачи, которая ставится», принимает командир, пояснил он. Данилов добавил, что Россия «очень мощно» подготовилась.

В конце июля украинский министр обороны Алексей Резников в интервью CNN признал, что украинское наступление отстает от графика. Однако, отметил он, все идет по плану, а представление о том, что «каждое контрнаступление должно быть быстрым», ошибочно.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что украинские войска приступили к основной фазе наступления. По словам собеседников издания, Киев начал задействовать тысячи военнослужащих, пребывавших в резерве. Продолжительность новой фазы наступления украинская сторона оценила в три недели, если добьется успеха. Однако другие источники не исключили, что Украина таким образом может готовиться к главному удару или просто усиливать сражающиеся подразделения.
CNN также сообщал о признаках начала нового этапа наступления Киева. NYT в то же время писала, что во временные медицинские пункты украинской армии у линии фронта поступает колоссальное число раненых военных.

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Президент России Владимир Путин не раз заявлял о безуспешности наступления Киева. В конце прошлого месяца он говорил, что активных боев в ходе военной операции сейчас нет, «везде противник остановлен, отброшен», а на некоторых направлениях российские войска не только отбивают атаки, но и сами переходят в контрнаступление. Несколькими днями ранее Путин указывал, что бои активизировались на Запорожском направлении и украинская армия несет тяжелые потери. По его словам, «без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная». По данным президента, потери Киева более чем в десять раз превышают российские.

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Елена Чернышова
Украина наступление СНБО Алексей Данилов
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