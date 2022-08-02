Siemens раскрыла местоположение турбины для «Северного потока»

Siemens: канцлер Шольц осмотрит турбину для «Северного потока» перед отправкой в Россию

По данным немецкого телеканала N-tv, канцлер Германии 3 августа посетит завод Siemens в Мюльхайм-на-Руре, где осмотрит отремонтрованную турбину для насосной станции «Газпрома» и сделает краткое заявление

Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприёмной станции газопровода «Северный поток-1» (Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press)

Турбина для газопровода «Северный поток-1» до сих пор находится в Германии, канцлер Олаф Шольц осмотрит ее завтра утром, сообщили немецкому телеканалу N-tv в Siemens Energy.

В компании отметили, что турбина, прошедшая техническое обслуживание в Канаде, полностью готова к дальнейшей транспортировке в Россию.

Телеканал уточнил, что 3 августа Шольц посетит завод Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре, где сейчас находится турбина. Там федеральный канцлер выступит с кратким заявлением для прессы вместе с главой Siemens Energy Кристианом Брухом.

В июне «Газпром» дважды сокращал объемы поставок газа по «Северному потоку-1». С плановых ежесуточных 167 млн куб. м прокачка снизилась до 67 млн куб. м. В российской компании объяснили, что одна из турбин Siemens, находившихся в ремонте и необходимая для работы газопровода, застряла в Канаде из-за санкций. ЕС и Германия заявляли о политических, а не технических причинах сокращения поставок.

Уже в июле Канада согласилась вернуть агрегат и отправила его в Германию. После этого «Газпром» несколько раз просил Siemens предоставить документы для дальнейшей транспортировки турбины в Россию. 25 июля в российской компании подтвердили получение необходимых бумаг, однако, как уточнили в «Газпроме», они «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы». В тот же день из эксплуатации вывели еще один газотурбинный агрегат для «Северного потока», после чего суточный объем прокачки с 27 июля снизился до 33 млн куб. м (20% проектной мощности газопровода).

Reuters ранее сообщил, что турбина застряла в Кельне. Собеседники агентства связывали это с тем, что Москва пока не дала формальное разрешение на ее обратную транспортировку. Эту информацию в Кремле опровергли. «Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.