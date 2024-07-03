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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о желании увидеть «что-то похожее» на приглашение в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее Украина сообщила о намерении вступить в НАТО в июле. Зеленский признал, что до этого времени страна не получит приглашение в блок, но Киев хотел бы видеть «что-то похожее» на него. Москва критикует расширение НАТО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина хотела бы получить что-то похожее на приглашение вступить в НАТО во время саммита альянса в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он отметил, что во время саммита Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к блоку, но признал, что этого не случится. «Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение», — добавил президент. По его словам, это стало бы знаком, что все участники объединения уверены в руководстве США и «не боятся» российского президента Владимира Путина.

Кроме того, во время саммита Украина планирует добиться увеличения поставок систем противовоздушной обороны и заключения новых соглашений о гарантиях безопасности, подобных тем, какие страна подписала в том числе с ЕС.

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Йенс Столтенбрг

В феврале 2024 года украинские власти говорили о намерении получить приглашение вступить в НАТО в июле 2024 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг в июне назвал победу Украины «абсолютным минимумом» для ее членства в альянсе. Ранее он исключал присоединение Киева к НАТО до окончания боевых действий. The Telegraph в начале июля сообщила, что на саммите Украину попросят сделать «дополнительные шаги» до начала переговоров о членстве из-за чрезмерной коррупции.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Планы расширения альянса за счет Украины Путин называл одной из причин военной операции. В Кремле также осуждают как военную, так и финансовую помощь Киеву.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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