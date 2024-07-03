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Военная операция на Украине ,  
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DPA узнало об отказе стран НАТО долгосрочно финансировать Украину

DPA: Столтенбергу не удалось убедить союзников помогать Украине много лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенбрг
Йенс Столтенбрг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу не удалось убедить страны альянса взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, члены альянса смогли только согласовать предоставление Киеву помощи в течение 2025 года на сумму €40 млрд.

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Фото:Иван Антипенко / Reuters

С предложением оказывать Украине многолетнюю финансовую поддержку Столтенберг выступил в конце мая. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий внутри НАТО, инициатива последовала за «политическими и юридическими препятствиями» в ряде государств.

Они, по мнению Столтенберга, не дают стабильности — власти этих стран будут ежегодно пересматривать цели, чтобы понять, увеличить или уменьшить затраты на военную помощь Киеву «в зависимости от ситуации на поле боя». В частности, генсек НАТО предложил направлять Украине €40 млрд ежегодно, с чем не согласились союзники.

План по обязательной многолетней поддержке Киева, по данным Bloomberg, представят украинскому президенту Владимиру Зеленскому на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Положение об обязательной военной помощи войдет в пакет мер, который США и Германия хотят представить как «мост к членству» Украины в НАТО, рассказали собеседники Bloomberg.

В Кремле, комментируя инициативу Столтенберга обязать страны НАТО ежегодно выделять по €40 млрд на помощь Украине, заявили, что это «ничего не изменит», поскольку страны альянса и так поставляют оружие Киеву. Россия осуждает военную поддержку Украине.

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Теги
Йенс Столтенберг НАТО Украина финансовая помощь
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