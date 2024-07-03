Telegraph узнала «камень преткновения» на пути Украины в НАТО

НАТО попросит Украину сделать «дополнительные шаги» до начала переговоров о членстве из-за чрезмерной коррупции, сообщил The Telegraph высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности. Издание называет эту проблему «камнем преткновения» на переговорах об атлантической интеграции Киева.

«Мы должны сделать шаг назад и поаплодировать всему, что Украина сделала во имя реформ за последние два с лишним года», — отметил источник газеты.

По его словам, НАТО поблагодарит Украину за реформы и обсудит необходимые действия, в особенности — насчет коррупции, добавил он, борьба с которой является «приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров». По словам чиновника, НАТО передало Киеву перечень реформ, которые необходимо осуществить; альянс делает это «тихо и незаметно, и это помогает им приблизиться к членству».

Украинский президент Владимир Зеленский предлагал приравнять коррупцию на время военного положения к госизмене. «Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи», — пояснил он.

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