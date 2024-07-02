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Военная операция на Украине ,  
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Орбан оценил шансы на прогресс в вопросе прав венгров в Закарпатье

Орбан заявил о хороших шансах на прогресс в вопросе прав венгров в Закарпатье
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан и Владимир&nbsp;Зеленский
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Будапешт и Киев могут достигнуть прогресса по вопросам проживающего на Украине венгерского меньшинства. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы надеемся на то, что и здесь будут решены вопросы. Я вижу хорошие шансы на это», — сказал Орбан, комментируя проблему (цитата по УНИАН).

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Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров. Будапешт называл восстановление прав национальных меньшинств одним из условий для вступления Украины в ЕС.

Орбан прибыл на Украину 2 июля впервые с 2015 года. Визит состоялся на второй день представительства Венгрии в Совете ЕС.

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Виктор Орбан Владимир Зеленский Украина Венгрия Закарпатье
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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