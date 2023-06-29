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Минобороны заявило о гибели двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску

Минобороны: два генерала и до 50 офицеров ВСУ убиты во время удара в Краматорске
Минобороны отчиталось об ударе по дислокации 56-й бригады ВСУ и гибели двух генералов и до 50 офицеров. Киев сообщал о попадании ракеты в пиццерию, но, по версии Москвы, удар был нанесен по командному пункту
Последствия удара по пункту дислокации ВСУ&nbsp;в Краматорске
Последствия удара по пункту дислокации ВСУ в Краматорске (Фото: Александр Ратушняк / Reuters)

Российские войска 27 июня нанесли удар по «пункту дислокации ВСУ» в Краматорске, в результате погибли два генерала, до 50 офицеров и до 20 «иностранных наемников» и военных советников, заявило Минобороны России.

По данным министерства, они относились к 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

Ведомство накануне отчиталось об ударе по командному пункту, об ударе по Краматорску также сообщали украинские власти. Киев в тот день заявил о попадании ракеты в пиццерию. Повреждения получили жилые дома, кафе, магазины. По данным украинской стороны, погибли 12 человек, в том числе трое детей.

Пострадали 65 человек, сообщила Национальная полиция Украины. Среди пострадавших были трое граждан Колумбии: писатель Эктор Абад, депутат и бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и журналистка Каталина Гомес. Вместе с ними была украинская писательница Виктория Амелина, она также получила ранения и находится в тяжелом состоянии.

Москва настаивает, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам.

Власти Колумбии возмутились произошедшим, президент Густаво Петро поручил МИДу выразить Москве ноту протеста. В публикации глава государства назвал пострадавших «тремя беззащитными гражданами Колумбии» и обвинил Россию в «нарушении правил войны».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Краматорск Украина ВСУ Минобороны
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