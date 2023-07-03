Власти Ростова оценили ущерб после мятежа ЧВК «Вагнер»

Действия ЧВК «Вагнер» нанесли ущерб городской инфраструктуре Ростова в размере по меньшей мере 92,5 млн руб., сообщил мэр города. При этом восстановительные дорожные работы уже выполнены на 100%

Ремонт дорожного покрытия в районе штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Ущерб от действий ЧВК «Вагнер» во время мятежа в Ростове-на-Дону составил по меньшей мере 92,5 млн руб., сообщил «РБК Ростов» глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, сумма ущерба в дорожно-транспортной отрасли составила 28,8 млн руб., еще 63,7 млн руб. необходимо для восстановления специализированной коммунальной техники. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонтных работ.

Так, после обследования улично-дорожной сети города выявили:

дефекты стрелочных переводов трамвайных путей;

пять единиц специализированной коммунальной техники;

дефекты дорожного полотна площадью 12 тыс. кв. м;

дефекты тротуарного покрытия — 210 кв. м.

«Восстановительные дорожные работы на данный момент выполнены в 100-процентном объеме», — добавил глава города.

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону после того, как основатель военной компании Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК (ведомство информацию опровергло) и объявил «марш справедливости» на Москву.

Город бойцы ЧВК «Вагнер» покинули поздно вечером в тот же день. Это произошло после переговоров с Пригожиным президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которых под обещание гарантий безопасности основатель ЧВК согласился развернуть свои колонны обратно в полевые лагеря. Кремль пообещал, что преследовать участвовавших в попытке мятежа бойцов не будут. Пригожин, согласно договоренности, уехал в Белоруссию.

Спустя сутки Логвиненко заявил, что в Ростове-на-Дону военная техника ЧВК повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, а работы по ремонту планируется завершить за два дня.