Голубев назвал «обнимашки» жителей Ростова с ЧВК «Вагнер» инсинуациями

Не все «вагнеровцы», вошедшие в Ростов 24 июня, были одеты в военную форму, утверждает губернатор. Он также заявил, что не общался с Пригожиным, когда в городе были бойцы ЧВК

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото: Reuters)

Информация о поддержке бойцов ЧВК «Вагнер», находившихся в Ростове-на-Дону 24 июня, местными жителями является «инсинуациями» самой военной компании, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Я думаю, что это инсинуации, причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму», — сказал Голубев.

По его словам, «флаги, обнимашки тоже... это осознанная история».

Голубев также рассказал, что не общался с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону после того, как основатель компании Евгений Пригожин объявил об ответе Минобороны на удар по его лагерям (ведомство информацию опровергло). За этот день в соцсетях появились фотографии и видео, на которых местные жители фотографируются с «вагнеровцами», общаются с ними.

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Ростовчане, которые пообщались с РБК на следующий день, также говорили, что ситуация была спокойной, жители гуляли между постами «вагнеровцев» и фотографировались с техникой, некоторые покупали им еду.

Город бойцы ЧВК «Вагнер» покинули поздно вечером в тот же день. Это произошло после переговоров с Пригожиным президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которых под обещание гарантий безопасности основатель ЧВК согласился развернуть свои колонны обратно в лагеря. Кремль пообещал, что преследовать участвовавших в попытке мятежа бойцов не будут. Пригожин, согласно договоренности, уехал в Белоруссию.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после прохода техники ЧВК «Вагнер» было повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, в частности проспект Буденновский.