Голубев назвал «обнимашки» жителей Ростова с ЧВК «Вагнер» инсинуациями

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
Глава Maer — о новой волне рекламодателей на российском рынке Новая экономика, 12:18
Лавров назвал действия Пригожина «не громче, чем передрягой» Политика, 12:15
В «Венеции» допустили уход лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018 Спорт, 12:11
«Страшно гулять одной». Сколько стоит отдохнуть на Кубе, отзывы туристов Life, 12:11
Россия догнала США по темпам роста майнинга криптовалют Крипто, 12:10
В Туве мужчина попал в больницу с подозрением на сибирскую язву Общество, 12:06
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 12:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Binance выявила интерес 88% инвесторов к криптовалютам на 10 лет вперед Крипто, 12:00
ЦБ исключил риски для финансовой стабильности из-за ослабления рубля Финансы, 11:59
Капитализация Apple во второй раз в истории превысила $3 трлн Инвестиции, 11:44
Наш человек: как получить менеджеров мечты внутри команды Pro, 11:41
Призер Евробаскета в составе сборной Франции перешел в ЦСКА Спорт, 11:38
Губернатор Петербурга не увидел возможности изъять имущество Пригожина Политика, 11:37
Власти предложили начислять абитуриентам баллы за участие в спецоперации Политика, 11:34
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Голубев назвал «обнимашки» жителей Ростова с ЧВК «Вагнер» инсинуациями

Губернатор Голубев: сообщения о поддержке ЧВК «Вагнер» ростовчанами являются инсинуацией
Не все «вагнеровцы», вошедшие в Ростов 24 июня, были одеты в военную форму, утверждает губернатор. Он также заявил, что не общался с Пригожиным, когда в городе были бойцы ЧВК
Бойцы ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;&nbsp;в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года
Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото: Reuters)

Информация о поддержке бойцов ЧВК «Вагнер», находившихся в Ростове-на-Дону 24 июня, местными жителями является «инсинуациями» самой военной компании, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Я думаю, что это инсинуации, причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму», — сказал Голубев.

По его словам, «флаги, обнимашки тоже... это осознанная история».

Голубев также рассказал, что не общался с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону после того, как основатель компании Евгений Пригожин объявил об ответе Минобороны на удар по его лагерям (ведомство информацию опровергло). За этот день в соцсетях появились фотографии и видео, на которых местные жители фотографируются с «вагнеровцами», общаются с ними.

Голубев назвал «обнимашки» жителей Ростова с ЧВК «Вагнер» инсинуациями
Video

Читайте на РБК Pro
Что ждет акции «Совкомфлота» после дивидендного гэпа
Как в погоне за прибылью Reddit распугал всех пользователей
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — 6 правил
Как помочь подростку стать айтишником и сделать первые шаги в профессии

Ростовчане, которые пообщались с РБК на следующий день, также говорили, что ситуация была спокойной, жители гуляли между постами «вагнеровцев» и фотографировались с техникой, некоторые покупали им еду.

Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК

Город бойцы ЧВК «Вагнер» покинули поздно вечером в тот же день. Это произошло после переговоров с Пригожиным президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которых под обещание гарантий безопасности основатель ЧВК согласился развернуть свои колонны обратно в лагеря. Кремль пообещал, что преследовать участвовавших в попытке мятежа бойцов не будут. Пригожин, согласно договоренности, уехал в Белоруссию.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после прохода техники ЧВК «Вагнер» было повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, в частности проспект Буденновский.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
Василий Голубев Ростов-на-Дону ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Ростовская полиция рассказала об изъятых после ЧВК гранатометах и БТРах
Политика
В Ростове проверят данные о поборах гаишников после мятежа Пригожина
Политика
Власти Ростова объяснили происхождение баннеров с призывом к ЧВК «Вагнер»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter