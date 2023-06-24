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Бойцы ЧВК «Вагнер» начали уходить из центра Ростова-на-Дону

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали уходить из Ростова после решения Пригожина об отводе колонн
Бойцы ЧВК находились в городе с утра 24 июня, когда Пригожин объявил о блокировке военных объектов. Вечером Александр Лукашенко достиг с ним договоренности об отводе сил обратно в лагеря
Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;
Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Отряды бойцов ЧВК «Вагнер» в центре Ростова-на-Дону у штаба Южного округа готовятся к выходу из города, передает местное издание 161.ru и источник «РИА Новости». Они загружают вещи в машины и садятся в них, готовят к движению танки.

Кадры из Ростова публикует и ТАСС. Агентство со ссылкой на своего корреспондента пишет, что «жители Ростова-на-Дону радуются окончанию тяжелого противостояния в центре города».

О контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону, в том числе аэродромом, Пригожин заявил утром 24 июня. Тогда он также опубликовал видео из штаба Южного военного округа, который находится в этом городе. Это произошло после того, как накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов. Военное ведомство это опровергло и назвало провокацией.ФСБ завела против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

В телеграм-канале GreyZone утром также появилось видео переговоров Пригожина с замминистра обороны генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

На кадрах Пригожин сидел между ними и вел переговоры о том, чтобы «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. «Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву», — говорил он.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что весь день вел переговоры с Пригожиным, в результате с ним были достигнуты договоренности о «недопустимости развязывания кровавой бойни» в России. Бойцам ЧВК предложат гарантии безопасности, сообщала пресс-служба белорусского президента. Пригожин после этого объявил о развороте колонн и уходе в лагеря.

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали уходить из центра Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК «Вагнер» начали уходить из центра Ростова-на-Дону

 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
ЧВК Вагнер Ростов-на-Дону
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