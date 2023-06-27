Лукашенко рассказал, как уговаривал Путина не «мочить» Пригожина. Видео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно и в лицах рассказал о ходе переговоров 24 июня с президентом России по мирному выходу из ситуации с мятежом Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». По словам Лукашенко, в Кремле были склонны к жестким решениям и были готовы «мочить», но белорусский президент предложил не торопиться и попробовать договориться.