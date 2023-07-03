В Минобороны Украины заявили, что не покупают дроны у Китая из-за США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Как службы внутреннего контроля помогают инвесткомпаниям и их клиентам Индустрия, 13:29
Долги перед бюджетом за год выросли на ₽3 трлн Экономика, 13:24
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 13:11
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 13:09
В шахматах впервые применят VAR Спорт, 13:09
Россия решила сократить экспорт нефти в августе на 0,5 млн барр. в сутки Бизнес, 13:08
Глава UFC признал, что помогает организовать бой Маска и Цукерберга Спорт, 13:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,5 млрд Финансы, 13:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:05
ГК «Галс-Девелопмент» — девелопер года по версии премии «Поселок года» Пресс-релиз, 13:03
В Москве грузовик раздавил легковой автомобиль Общество, 13:01
Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» Политика, 12:57
Москва за полгода выполнила три четверти плана по вводу недвижимости Город, 12:56
Песков назвал Аксенова «настоящим бойцом» после предотвращения покушения Политика, 12:54
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны Украины заявили, что не покупают дроны у Китая из-за США

Минобороны Украины: Киев не покупает дроны у Китая, чтобы не испортить отношения с США
Украина не может покупать «ничего китайского», в том числе дроны, чтобы не испортить отношения с США, рассказал замглавы Минобороны. Он признал, что сейчас у России есть преимущество «в различных изобретениях в этом плане»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минобороны Украины не может закупать дроны у Китая, чтобы не испортить отношения с США, об этом заявил замглавы ведомства Виталий Дейнега в интервью изданию «Левый берег».

«Я видел, как [министр обороны Алексей Резников] подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — сказал он.

Дейнега добавил, что дроны в 2024 году будут играть не менее важную роль, чем самолеты, поэтому необходимы новые разработки. Он признал, что у российской стороны есть преимущество «в различных изобретениях в этом плане».

Накануне советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил The Telegraph, что российские беспилотники «Ланцет» стали особой проблемой для ВСУ. Киеву требуется западное вооружение для возможности защищаться от них, подчеркнул он.

«Все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство. <...> Не будем расхваливать русских, [но] это неплохое оборудование», — признал Сак.

Ранее замглавы украинского МВД Антон Геращенко назвал «Ланцет» самым опасным для армии Украины. Он рассказал, что дальность действия аппарата (40 км) и предельная полезная нагрузка (до 3 кг) делают его эффективным средством для уничтожения артиллерии.

Читайте на РБК Pro
Как помочь подростку стать айтишником и сделать первые шаги в профессии
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться

По оценкам Economist, «Ланцет» стоит менее $50 тыс., тогда как используемые Украиной вооружения стоят гораздо больше: американская гаубица М777 — около $4 млн.

В июне президент России Владимир Путин заверил, что страна будет форсировать производство беспилотников и роботизированных ударных комплексов, а также их поставку в российские войска. В декабре 2022 года Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Инвестиции в эту отрасль в ближайшее время составят не менее 500 млрд руб.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Китай США Минобороны Украина дроны
Материалы по теме
ВСУ попросили помощи в борьбе с российскими дронами
Политика
На Украине впервые применили российский дрон-камикадзе «Привет-82»
Политика
Губернатор рассказал о казаке, сбившем дрон ВСУ мешком с продуктами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter