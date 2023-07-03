Минобороны Украины: Киев не покупает дроны у Китая, чтобы не испортить отношения с США

В Минобороны Украины заявили, что не покупают дроны у Китая из-за США

Украина не может покупать «ничего китайского», в том числе дроны, чтобы не испортить отношения с США, рассказал замглавы Минобороны. Он признал, что сейчас у России есть преимущество «в различных изобретениях в этом плане»

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Минобороны Украины не может закупать дроны у Китая, чтобы не испортить отношения с США, об этом заявил замглавы ведомства Виталий Дейнега в интервью изданию «Левый берег».

«Я видел, как [министр обороны Алексей Резников] подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — сказал он.

Дейнега добавил, что дроны в 2024 году будут играть не менее важную роль, чем самолеты, поэтому необходимы новые разработки. Он признал, что у российской стороны есть преимущество «в различных изобретениях в этом плане».

Накануне советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил The Telegraph, что российские беспилотники «Ланцет» стали особой проблемой для ВСУ. Киеву требуется западное вооружение для возможности защищаться от них, подчеркнул он.

«Все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство. <...> Не будем расхваливать русских, [но] это неплохое оборудование», — признал Сак.

Ранее замглавы украинского МВД Антон Геращенко назвал «Ланцет» самым опасным для армии Украины. Он рассказал, что дальность действия аппарата (40 км) и предельная полезная нагрузка (до 3 кг) делают его эффективным средством для уничтожения артиллерии.

По оценкам Economist, «Ланцет» стоит менее $50 тыс., тогда как используемые Украиной вооружения стоят гораздо больше: американская гаубица М777 — около $4 млн.

В июне президент России Владимир Путин заверил, что страна будет форсировать производство беспилотников и роботизированных ударных комплексов, а также их поставку в российские войска. В декабре 2022 года Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Инвестиции в эту отрасль в ближайшее время составят не менее 500 млрд руб.