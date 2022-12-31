Путин поручил наладить производство беспилотников

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Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Он опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, а до 1 апреля — план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотные авиационные системы до 2030 года.

Путин также поручил создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиационных систем.

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