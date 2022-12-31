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Путин поручил наладить производство беспилотников
Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Он опубликован на сайте Кремля.
Правительство должно до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, а до 1 апреля — план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотные авиационные системы до 2030 года.
Путин также поручил создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиационных систем.
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