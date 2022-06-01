Папа римский призвал не использовать пшеницу как оружие

Папа римский призвал разблокировать экспорт зерна с Украины. По его словам, блокировка поставок «вызывает большую тревогу», поскольку от них зависят «жизни миллионов»

Фото: Павел Пахоменко / NurPhoto / ZUMA Press / ТАСС

Необходимо разблокировать поставки пшеницы с Украины, от них зависят жизни миллионов людей, заявил папа римский Франциск. Его слова передает агентство ANSA.

«Прошу, не используйте пшеницу, основной продукт питания, в качестве оружия. Блокировка экспорта зерна с Украины, от которого зависят жизни миллионов людей, особенно в беднейших странах, вызывает большую тревогу», — сказал папа римский.

Он призвал мировых лидеров «приложить все усилия для решения этого вопроса и гарантировать всеобщее право человека на питание».

Украина — один из крупнейший производителей пшеницы в мире. С 1 по 30 мая страна экспортировала 1,06 млн т зерновых культур, что в 2,7 раза ниже, чем в мае 2021 года (2,81 млн т), сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия страны.

Власти Украины объясняют сокращение экспорта блокировкой морских портов на юге страны в связи с российской спецоперацией. В ООН призвали Россию разблокировать гавани. В МИДе допустили такую возможность, но при условии снятия санкций.

Свою помощь в решении вопроса с экспортом зерна с Украины предложила Турция. Она выступила за создание четырехсторонней контактной группы с участием ООН, Турции, России и Украины. Как пояснил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, вопрос с разблокировкой портов не продвигается, поскольку Украина не хочет, чтобы российские корабли зашли в порты Одессы, а Россия не хочет, чтобы суда, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие на Украину. «Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки», — отметил он.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь с преодолением продовольственного кризиса, если с нее снимут «политически мотивированные» санкции. По его словам, страну «обвиняют необоснованно», поскольку сложности с поставками связаны в том числе со «сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии». В связи с введением антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза ситуация усугубилась, отметил президент.