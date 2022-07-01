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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, что Киев обязан к сентябрю выплатить $ 1,4 млрд госдолга

К осени Украина должна будет выплатить $1,41 млрд по государственному долгу, в правительстве изучают варианты изменения условия облигаций или использования замороженных активов России в качестве залога
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Правительство Украины изучает возможности реструктуризации госдолга, к 1 сентября выплаты должны будут составить $1,41 млрд, Киеву уже предложил поддержку Международный валютный фонд (МВФ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты.

В Киеве рассматривают несколько вариантов решения проблемы, в рамках одного из них эмитент может запросить держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг, еще один вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, однако остается неясной правомерность такой инициативы, отметили неназванные собеседники агентства

Согласно собранным Bloomberg данным, условия торгов долларовыми и еврооблигациями Украины говорят о кризисе и риске реструктуризации. Как отметило агентство, облигации с погашением в сентябре торгуются с дисконтом более 40% к их номинальной стоимости.

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В начале марта МВФ одобрил выделение Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи, исполнительный директор фонда Кристалина Георгиева допустила, что ситуация с беженцами, разрешение производственных мощностей и инфраструктуры могут привести к «к глубокой рецессии в этом году» в украинской экономике. Она отметила, что реакция властей Украины на чрезвычайные ситуации была «замечательной». К середине апреля в МВФ одобрили создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский оценил ежемесячный дефицит бюджета страны в €7 млрд, которые должны быть направлены на зарплаты, пенсии и социальную поддержку. Он попросил лидеров стран G7 выделить Киеву $50 млрд.

В середине мая в Палате представителей США одобрили законопроект о предоставлении Украине помощи по сокращению госдолга. Американские представители в «каждом международном финансовом институте» обязаны добиваться «немедленной приостановки всех платежей по обслуживанию долга», которые имеет Киев, говорилось в документе. Законопроект также предусматривал усилия Минфина США по требованию «облегчить долговое бремя для Украины» со стороны коммерческих организаций и правительств других стран.

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Как подсчитал РБК, с 24 февраля по конец июня страны и международные организации выделили Украине поддержку в объеме, превышающим $75 млрд, помощь Украине превысила в 1,6 раза доходы ее бюджета за год. На финансовую помощь из этой суммы приходится $27,9 млрд, их них $11,6 млрд предоставили организации Евросоюза, $9,5 млрд — США.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина реструктуризация долга госдолг Украины

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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