Минфин Украины оценил затраты на военные нужды с 24 февраля

Украина с 24 февраля направила $8,3 млрд на военные нужды. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters.

По его словам, эти средства были направлены «на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев».

Марченко отметил, что Украина в апреле получила только 60% запланированных налоговых поступлений, а также экономическую поддержку из-за рубежа в размере почти $2 млрд, из которых 719 млн — в виде грантов.

Министр пояснил, что если не учитывать иностранную помощь, то в настоящее время налоговые поступления в мае–июне оцениваются в 40-50% от запланированных, если ситуация в стране не ухудшится.

В Минфине в начале апреля сообщали, что один месяц боевых действий на Украине обходится стране примерно в $10 млрд.

С 24 февраля США направили Украине в виде помощи на $3 млрд, писал Reuters.

В конце апреля американский президент Джо Байден попросил конгресс выделить Киеву еще 33 млрд для поддержки «в ее борьбе за свободу». «Стоимость этой борьбы недешева, но уступка перед агрессией будет еще дороже», — пояснил он. Байден также заявил о намерении просить конгресс позволения использовать замороженное имущество российских олигархов для финансирования помощи Киеву.

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Нижняя палата Конгресса США, палата представителей, одобрила инициативу Байдена 11 мая, увеличив объем помощи до $40 млрд. Однако Сенат США 12 мая отложил окончательное голосование по вопросу пакета помощи Укарине из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине «в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире». По его мнению, эти цели достигнуты не будут.