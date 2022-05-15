Минфин Украины предупредил о болезненных мерах по спасению экономики

По словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, в случае продолжения российской спецоперации страна будет вынуждена поднять налоги и провести национализацию. По его словам, каждый месяц боевых действий стоит экономике 5% ВВП

Если российская специальная военная операция затянется еще на три-четыре месяца, украинские власти будут вынуждены принять болезненные меры для спасения экономики страны. Об этом в интервью The Economist заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, правительство в случае затягивания конфликта будет вынуждено повысить налоги, пересмотреть затраты и даже пойти на национализацию некоторых предприятий.

Несмотря на помощь МВФ, США и ЕС, продолжительные боевые действия могут причинить вред украинской экономике, указал он. Марченко поблагодарил Вашингтон за пакет помощи, одобренный палатой представителей конгресса, но отметил, что Киев не знает, что будет входить в очередной набор экономических мер поддержки, и когда он будет одобрен и передан украинской стороне.

«Ситуация очень сложная, я не буду преуменьшать этого. Но мы справимся», — уверен министр.

Всемирный банк прогнозирует спад украинской экономики в 2022 году на 45% ВВП (Марченко оценивает его в 44%). При этом банк оценил ущерб Украины от российской спецоперации в $60 млрд. Президент организации Дэвид Малпасс уточнил, что это предварительная оценка, которая не включает экономические издержки: речь идет об ущербе, причиненном в результате разрушения инфраструктуры и зданий. По мере продолжения боевых действий потери будут расти, добавил он.

По словам Марченко, каждый месяц боевых действий стоит украинской экономике 5% ВВП. При этом, как отметило издание, украинские власти по-прежнему выплачивают пенсии и зарплаты государственным служащим, даже на территориях, подконтрольных российским вооруженным силам.

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В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по окончании боевых действий стране потребуется около $600 млрд для восстановления экономики. Такую же сумму называл премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, сейчас Киеву необходимо от $4 млрд до $5 млрд в месяц, и Киев ведет переговоры со Всемирным банком, МВФ и G20. Речь в первую очередь идет о гуманитарной помощи для переселенных лиц на Украине, число которых составляет около 7 млн человек, сказал украинский премьер. Сам Зеленский, как передает Bloomberg, заявил, что стране необходимо $7 млрд в месяц. По его словам, они нужны не только на восстановление страны, но и на выплаты зарплат, и выполнение социальных обязательств перед гражданами.