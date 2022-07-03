Президент Узбекистана предупредил о строгих мерах против нарушителей мира

На фоне протестов в автономной республики Каракалпакстан президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предупредил, что к нарушителям мира и спокойствия в стране примут строгие меры «в рамках закона» и призвал граждан не поддаваться на «беспощадные» призывы, сообщает пресс-служба президента.

«Было отмечено, что есть достаточно сил и возможностей для обеспечения мира и спокойствия, строгие меры, которые должны быть приняты в рамках закона против любых лиц, пытающихся нарушить общественную безопасность, практика правила «верховенство закона, наказание за преступление неизбежно», — говорится в сообщении.

Ранее в связи с протестами Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим ЧП с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час, который действует с 21:00 до 07:00 по местному времени (с 19:00 до 05:00 мск).

Протесты в столице Каракалпакстана Нукусе начались 1 июля. На следующий день власти Узбекистана сообщили о попытке митингующих захватить органы государственного управления. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось также о попытках «внешних сил из зарубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий».

Причиной протестов стал проект поправок в Конституцию страны. Предлагается внести более 170 поправок в 66 статей — в частности, исключить из Основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

20 июня Мирзиёев предложил принять решение об изменениях на референдуме. 26 июня проект поправок вынесли на общественное обсуждение. До этого проект в первом чтении одобрила законодательная палата парламента страны. Однако после начала протестов президент Узбекистана пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономной республики, за исключением статьи 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана.