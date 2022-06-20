Президент Узбекистана предложил референдум по поправкам в Конституцию

Мирзиеев предложил провести реформу Конституции через референдум. Ранее референдумы по поправкам в Основной закон проводились в России, Белоруссии, Казахстане

Шавкат Мирзиеев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести референдум по принятию поправок в Конституцию. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Конституционной комиссии, передает издание Podrobno.uz.

«Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа, это будет настоящая народная Конституция», — сказал Мирзиеев.

В качестве одной из возможных поправок он предложил внести в Конституцию норму о запрете смертной казни. «Смертная казнь отменена в большинстве стран мира, поднявших демократические и гуманистические идеи на высший уровень. Право на жизнь — это естественное право каждого человека, и это право ему дано Богом, а не государством», — подчеркнул Мирзиеев.

Смертная казнь была отменена в Узбекистане с января 2008 года. Согласно указу бывшего президента республики Ислама Каримова от 1 августа 2005 года, этот вид наказания был заменен на пожизненное заключение, которое назначается за два вида преступлений — умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами и терроризм. При этом пожизненное заключение в Узбекистане не применяется в отношении женщин, людей, не достигших 18-летнего возраста, и мужчин старше 60 лет.

Единственной страной в Европе и СНГ, где разрешена смертная казнь, является Белоруссия. Сейчас, согласно Уголовному кодексу Белоруссии, смертная казнь может быть назначена за развязывание либо ведение агрессивной войны, международный терроризм, геноцид, применение оружия массового поражения, государственную измену, сопряженную с убийством, а также за убийство сотрудника органов внутренних дел и другие преступления. 4 мая парламент Белоруссии одобрил расширение оснований для смертной казни, среди них — покушение на убийство государственного или общественного деятеля республики либо иностранного государства, совершение акта международного терроризма.

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Летом 2020 года референдум по поправкам в Конституцию прошел в России. Голосование длилось с 25 июня до 1 июля включительно. Согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 77,92% россиян поддержали принятие поправок, 21,27% — выступили против. Среди изменений — обнуление президентских сроков, неприкосновенность экс-президентов, защита исторической правды, поправка о роли детей, о вере в Бога и другие. Также введены изменения в ранее существующие положения Конституции — о государственном языке, о браке как союзе мужчины и женщины, об индексации пенсий и социальных пособий и т.д. Поправки вступили в силу 4 июля.

Референдумы по поправкам в Конституцию прошли также в Белоруссии (в феврале 2022 года) и Казахстане (в июне 2022 года). По данным ЦИК Белоруссии, внесение изменений в Основной закон поддержали 65,16% граждан страны, против проголосовали 10,07%. Согласно изменениям, новым субъектом политики страны станет Всебелорусское народное собрание, один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, также введен запрет на привлечение бывшего главы государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления президентских полномочий.

Поправки в Конституцию Казахстана предполагают исключение статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, и лишают его большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). Изменения также вводят запрет на избрание президентом Казахстана более двух раз подряд и запрет близким родственникам главы государства занимать должности госслужащих. За поправки проголосовали 77,18% граждан, против — 18,66%.