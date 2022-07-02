Мирзиёев после протестов пообещал не вносить часть поправок в Конституцию

Шавкат Мирзиёев (Фото: Press_Secretary_Uz / Telegram)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся Республики Каракалпакстан, где накануне произошли беспорядки, сообщила пресс-служба президента.

Президент прибыл в Нукус, столицу автономии, и провел там встречу с депутатами и местными жителями.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

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