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Глава офиса Зеленского назвал условия Киева для снятия санкций с России

Киев считает, что санкции против России должны действовать до «надлежащих заверений» с ее стороны, а также компенсации ущерба. Москва неоднократно называла санкции незаконными и заявляла о «санкционной истерике» Запада
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

В международные гарантии безопасности для Украины должен входить блок о санкциях против России, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова приводятся на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Ермака, блок о санкционной политике должен стать эффективным инструментом для предотвращения новых конфликтов. Он считает, что действие санкций против России станет продолжаться, пока не будут выполнены два условия.

«Во-первых, она [Россия] должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», — сказал Ермак.

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Андерс Фог Расмуссен

По его словам, гарантии также должны включать блоки о дальнейшем предоставлении Украине вооружений и боевой техники «без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий»; выстраивание системы договоров, «которые будут предусматривать подробные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины»; ежегодную финансовую помощь для развития оборонного сектора; постоянный механизм оценки угроз безопасности.

«Украина имеет крайне негативный опыт заверений в безопасности в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. «Будапешта-2» не будет», — заключил Ермак.

Киев создал экспертную группу по разработке международных гарантий безопасности для Украины, первое ее заседание состоялось 1 июля. Возглавляют группу Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который был советником бывшего украинского президента Петра Порошенко.

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Страны G7 пообещали не вводить санкции против сельхозпродукции из России
Политика
Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

Украина требует международных гарантий безопасности в обмен на объявление о нейтральном статусе и об отказе от стремления в НАТО. По мнению Киева, гарантами могли бы стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, а всем европейским странам и России. Он также обратил внимание, что эти гарантии не могут распространяться на Крым и те регионы, независимость которых признала Россия.

В Госдепе США ранее говорили, что смягчение санкций против России может быть включено в российско-украинское соглашение (переговоры по нему остановились в середине мая). Госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что Вашингтон будет следить за тем, чего хочет Киев, и если он решит, что отмена ограничений приведет к концу боевых действий, США могут это сделать. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что антироссийские ограничения отменят только по согласованию с Украиной.

Лавров отмечал, что Запад давно готовил санкции против России и они «едва ли будут сняты». По словам министра, ограничения «похожи на истерику, даже где-то на агонию».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Украина гарантии безопасности санкции Россия Военная операция на Украине Андерс Фог Расмуссен
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