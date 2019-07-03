Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности заявило, что Reuters накануне неправильно процитировал главу агентства Пера Странда, когда тот говорил об инциденте на подводном аппарате Минобороны России.
«Я отсылал к информации в российских СМИ, а не к информации, предоставленной российским Минобороны. В настоящий момент у нас нет информации по инциденту. Мы не получали официального подтверждения от российских властей, что инцидент произошел на борту атомной подлодки», — говорится в поступившем в РБК заявлении Странда.
Агентство Reuters в среду опубликовало исправленное сообщение с цитатой Странда. Он заявил, что агентство не наблюдает высокого уровня радиации в районе ЧП с российским подводным аппаратом. При этом, как указывает Reuters, информация о взрыве на подводном аппарате, со слов Странда, оказалась в распоряжении норвежского агентства из российских СМИ.