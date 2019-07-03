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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Гибель подводников ,  
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Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В Норвежском агентстве по радиационной и ядерной безопасности заявили, что его глава ссылался на сообщения российских СМИ, а не представителей российских властей, как сообщал Reuters
Цветы у знака города-героя Мурманска в память о 14 моряках-подводниках (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности заявило, что Reuters накануне неправильно процитировал главу агентства Пера Странда, когда тот говорил об инциденте на подводном аппарате Минобороны России.

«Я отсылал к информации в российских СМИ, а не к информации, предоставленной российским Минобороны. В настоящий момент у нас нет информации по инциденту. Мы не получали официального подтверждения от российских властей, что инцидент произошел на борту атомной подлодки», — говорится в поступившем в РБК заявлении Странда.

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Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

Агентство Reuters в среду опубликовало исправленное сообщение с цитатой Странда. Он заявил, что агентство не наблюдает высокого уровня радиации в районе ЧП с российским подводным аппаратом. При этом, как указывает Reuters, информация о взрыве на подводном аппарате, со слов Странда, оказалась в распоряжении норвежского агентства из российских СМИ.

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Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей. Минобороны России заявило, что не направляло Норвегии никаких уведомлений о взрыве газа на подводном аппарате.

2 июля Минобороны сообщило о гибели 14 подводников при пожаре на глубоководном аппарате в территориальных водах России. Оборонное ведомство уточнило, что все они погибли от отравления продуктами горения. Власти не раскрывают тип аппарата, на котором произошла авария. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все данные о глубоководном аппарате абсолютно секретны и не подлежат раскрытию. По данным источника РБК в силовых структурах, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известной также как «Лошарик».

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Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

Авторы: Полина Химшиашвили, Мария Бондаренко
Теги: Норвегия, Минобороны, Северный флот
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