Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

В Норвежском агентстве по радиационной и ядерной безопасности заявили, что его глава ссылался на сообщения российских СМИ, а не представителей российских властей, как сообщал Reuters

Цветы у знака города-героя Мурманска в память о 14 моряках-подводниках (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности заявило, что Reuters накануне неправильно процитировал главу агентства Пера Странда, когда тот говорил об инциденте на подводном аппарате Минобороны России.

«Я отсылал к информации в российских СМИ, а не к информации, предоставленной российским Минобороны. В настоящий момент у нас нет информации по инциденту. Мы не получали официального подтверждения от российских властей, что инцидент произошел на борту атомной подлодки», — говорится в поступившем в РБК заявлении Странда.

Агентство Reuters в среду опубликовало исправленное сообщение с цитатой Странда. Он заявил, что агентство не наблюдает высокого уровня радиации в районе ЧП с российским подводным аппаратом. При этом, как указывает Reuters, информация о взрыве на подводном аппарате, со слов Странда, оказалась в распоряжении норвежского агентства из российских СМИ.