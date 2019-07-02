Минобороны опровергло оповещение Осло о взрыве газа на подводном аппарате

О взрыве газа на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря заявлял директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности. При этом он ссылался на информацию от российской стороны

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В Министерстве обороны России в сообщении, поступившем в РБК, заявили, что российские военные не уведомляли Норвежское агентство по ядерной опасности о взрыве газа на подводном аппарате.

«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — говорится в заявлении.

В Минобороны также отметили, что очаг возгорания на российском судне был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.

РБК направил запрос в норвежское агентство.