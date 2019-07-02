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Walmart $120 (+7,77%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Гибель подводников ,  
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Минобороны опровергло оповещение Осло о взрыве газа на подводном аппарате
О взрыве газа на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря заявлял директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности. При этом он ссылался на информацию от российской стороны
Фото: Стоян Васев / ТАСС

В Министерстве обороны России в сообщении, поступившем в РБК, заявили, что российские военные не уведомляли Норвежское агентство по ядерной опасности о взрыве газа на подводном аппарате.

«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — говорится в заявлении.

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В Минобороны также отметили, что очаг возгорания на российском судне был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.

РБК направил запрос в норвежское агентство.

Ранее директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд сообщил, что получил информацию от российских чиновников о взрыве газа на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря. При этом в Осло отметили, что не увидели аномально высокого уровня радиации в районе предполагаемого места аварии.

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Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

Днем 2 июля Минобороны России сообщило о произошедшем накануне пожаре на исследовательском глубоководном аппарате. Погибли 14 человек, причиной гибели стало отравление продуктами горения. О причинах возникновения пожара официально не сообщается. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известного как «Лошарик»). Собеседник заявил, что погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

Фотогалерея 
Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

Среди погибших были семь капитанов 1-го ранга, два Героя России, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Авторы: Инна Сидоркова, Артем Филипенок
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Минобороны России, Норвегия, моряки
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