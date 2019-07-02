Минобороны опровергло оповещение Осло о взрыве газа на подводном аппарате

В Министерстве обороны России в сообщении, поступившем в РБК, заявили, что российские военные не уведомляли Норвежское агентство по ядерной опасности о взрыве газа на подводном аппарате.
«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — говорится в заявлении.
В Минобороны также отметили, что очаг возгорания на российском судне был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.
РБК направил запрос в норвежское агентство.