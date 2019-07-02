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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+7,77%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Норвегия раскрыла сообщение Москвы о взрыве газа на подводном аппарате
Эту информацию, со слов российских чиновников, озвучил директор Норвежского агентства по ядерной безопасности. Осло также заявил, что не обнаружил аномально высокого уровня радиации после ЧП с российским подводным аппаратом
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.

Также в Норвегии заявили, что не обнаружили аномально высокого уровня радиации после того, как произошло ЧП с российским аппаратом.

Фотогалерея 
Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

Днем 2 июля Минобороны России сообщило о произошедшем накануне пожаре на исследовательском глубоководном аппарате. Погибли 14 человек, причиной гибели стало отравление продуктами горения. О причинах возникновения пожара официально не сообщается. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известного как «Лошарик»). Собеседник заявил, что погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

Общество
Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

На встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших были семь капитанов 1-го ранга, два Героя России. Глава государства принес соболезнования родным погибших в пожаре подводников и назвал произошедшее большой потерей для флота.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Норвегия, Минобороны России, моряки, гибель
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