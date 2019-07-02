Норвегия раскрыла сообщение Москвы о взрыве газа на подводном аппарате

Эту информацию, со слов российских чиновников, озвучил директор Норвежского агентства по ядерной безопасности. Осло также заявил, что не обнаружил аномально высокого уровня радиации после ЧП с российским подводным аппаратом

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Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.

Также в Норвегии заявили, что не обнаружили аномально высокого уровня радиации после того, как произошло ЧП с российским аппаратом.

Днем 2 июля Минобороны России сообщило о произошедшем накануне пожаре на исследовательском глубоководном аппарате. Погибли 14 человек, причиной гибели стало отравление продуктами горения. О причинах возникновения пожара официально не сообщается. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известного как «Лошарик»). Собеседник заявил, что погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.