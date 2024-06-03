Почему мирный план Байдена по Газе может привести к уходу Нетаньяху ХАМАС и Израиль дали предварительное согласие на мирный план, изложенный президентом США

Израиль пошел на предложенную США сделку, призванную положить конец войне в Газе. ХАМАС также согласилась на нее. В чем суть предложений Вашингтона и почему они могут привести к внутриполитическому кризису в Израиле — в статье РБК

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 июня заявил о готовности приостановить бои с ХАМАС на 42 дня ради освобождения заложников. «Но мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы», — уточнил при этом он.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что палестинская группировка ХАМАС также «положительно» оценила вариант соглашения об обмене заключенными с Израилем, обнародованный в конце прошлой недели президентом США Джо Байденом.

Еще 31 мая ХАМАС опубликовала заявление, в котором выразила готовность «позитивно и конструктивно» отнестись к любому предложению, которое предполагает постоянное прекращение огня и полный вывод израильских военных. При этом формально ХАМАС пока не дала окончательного согласия на предложенный США вариант сделки.

Что известно о варианте Байдена

31 мая американский лидер объявил, что после интенсивных дипломатических усилий со стороны США, Катара, Египта и других ближневосточных государств Израиль выдвинул новое предложение по обмену заключенными и приостановке боевых действий в секторе Газа. По словам американского президента, соглашение предусматривает три фазы.

Первая фаза продлится шесть недель, в ходе которых будет достигнуто полное прекращение огня, а израильские военные покинут все населенные пункты сектора Газа. В этот же период ХАМАС освободит часть удерживаемых заложников (их число не уточняется) — женщин, стариков и раненых — в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, а также передаст часть тел погибших пленников. Кроме того, будут значительно увеличены объемы поступающей в эксклав гуманитарной помощи — с текущих 250-350 грузовиков в день до 600. Все это время между сторонами конфликта будут идти переговоры о завершении боевых действий — если на них понадобится больше шести недель, то прекращение огня будет продлено.

Вторая фаза предполагает освобождение всех оставшихся заложников ХАМАС, включая израильских военнослужащих-мужчин, а также полный вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа. «И если ХАМАС будет выполнять свои обязательства, то временное прекращение огня станет, как указано в израильском предложении, «постоянным прекращением боевых действий», — отметил Байден.

Наконец, при реализации третьей фазы начнется масштабное восстановление Газы; тела погибших израильских заложников будут переданы их родным. «Народ Израиля должен знать, что он может сделать это предложение без какого-либо дальнейшего риска для своей собственной безопасности, потому что за последние восемь месяцев он разгромил вооруженные силы ХАМАС. На данный момент ХАМАС больше не способен осуществить еще одну атаку 7 октября, что было одной из главных целей израильтян в этой войне — и, откровенно говоря, праведной», — подчеркнул американский президент.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уточнил в интервью ABC News, что предложение об обмене заложниками было передано ХАМАС 30 мая. «У нас есть все основания полагать, что если ХАМАС согласится с этим израильским предложением, как до них было доведено, то Израиль скажет «да», — заявил Кирби.

По официальным данным на 19 мая, в плену у ХАМАС остаются 128 человек, при этом 39 из них считаются погибшими. 3 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила в Израиле останки Долева Йехуда, которого прежде считали одним из заложников ХАМАС.

Как отреагировало руководство Израиля

В субботу, несмотря на шаббат, во время которого израильские власти редко делают заявления, канцелярия израильского премьера опубликовала официальное сообщение, в котором подчеркивалась приверженность правительства задаче вернуть всех заложников. «Премьер-министр уполномочил группу переговорщиков представить соответствующее предложение, которое также позволило бы Израилю продолжать войну до тех пор, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС. Фактическое предложение, выдвинутое Израилем, включая переход от одного этапа к следующему при соблюдении должных условий, позволяет Израилю придерживаться этих принципов», — говорится в документе.

То, что заявление Байдена не было упомянуто в сообщении, а также сам момент, выбранный американским президентом — шаббат и следующий день после обвинительного приговора его оппоненту Дональду Трампу — заставили некоторых наблюдателей усомниться, что предложенный американским президентом план действительно был инициирован израильской стороной, как утверждает американский президент.

Times of Israel пишет, что на заседании военного кабинета на минувшей неделе обсуждались условия перемирия, которые глава Моссада Давид Барнеа ранее изложил директору ЦРУ Уильяму Бернсу и премьер-министру Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани в Париже. Высокопоставленный израильский чиновник заявил изданию, что переговоры будут возобновлены на основе «новых предложений, выдвинутых посредниками Египтом и Катаром, при активном участии США». Более того, издание утверждает со ссылкой на источники, что Нетаньяху был «ошеломлен» инициативой Байдена.

2 мая советник израильского премьера Офир Фальк заявил британской The Times, что Израиль дал свое согласие на рамочное соглашение, описанное Байденом. «Не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы заложники были освобождены, все до единого», — сказал он. Тем не менее, по словам Фалька, «много деталей, которые необходимо проработать, включая то, что постоянного прекращения огня не будет до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты». Фальк также назвал речь Байдена «политическим выступлением».

Сам Нетаньяху позднее заявил, что представленный американским президентом вариант сделки «неточен» и что Байден не отметил одну «важную деталь» — в рамках второй фазы Израиль соглашается не на полное прекращение боевых действий, а лишь на его обсуждение. При этом еврейское государство, по его словам, будет вести подобные обсуждения «лишь на собственных условиях». «Несмотря на слова президента Байдена, количество заложников, которые будут освобождены на первом этапе, еще не согласовано. В сделке много деталей, и война не закончится, если мы не достигнем всех наших целей. Мы не откажемся от абсолютной победы», — подчеркнул израильский премьер. Насколько предложение, переданное ХАМАС, соответствует тому, о чем говорил Нетаньяху, не уточняется.

Почему сделка может спровоцировать внутриполитический кризис в Израиле

Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал оказать «полную поддержку» Нетаньяху в случае заключения соглашения с ХАМАС. Однако члены израильского правительства из числа правых радикалов, а именно министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и глава минфина Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм»), пригрозили, что их партии покинут правящую коалицию, если Нетаньяху согласится на мирный план Байдена.

На парламентских выборах 2022 года их партии получили в сумме 14 депутатских мандата. Всего же у коалиции Нетаньяху 64 места в кнессете из 120, и выход праворадикальных партий из коалиции приведет к коллапсу правящей коалиции и досрочным выборам. При этом оба министра не входят в военный кабинет, где принимаются все решения по Газе (помимо Нетаньяху в нем состоят министр обороны Йоав Галант и бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛ, ныне министр без портфеля Бени Ганц).

Острая реакция Смотрича и Бен Гвира не стала неожиданностью — оба и ранее грозили выходом из коалиции в случае соглашения с ХАМАС. Поэтому, излагая параметры соглашения, Байден отдельно отметил, что те политические силы внутри Израиля, что выступят против сделки, «хотят оккупировать Газу и хотят продолжать боевые действия в течение многих лет, а заложники не являются для них приоритетом». «Я призвал руководство Израиля поддержать эту сделку, несмотря ни на какое давление», — сказал Байден.

2 июня госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с Галантом и Ганцем, чтобы обсудить сделку. По его словам, помимо воссоединения заложников с их близкими представленное Байденом соглашение будет способствовать «долгосрочным интересам Израиля в области безопасности, в том числе благодаря возможности установления спокойствия вдоль границы Израиля с Ливаном». Согласно сообщению израильской стороны, Блинкен и Галант также обсудили «выявление и создание условий для появления местной альтернативной системы администрирования» сектора Газа, которая должна заменить структуры ХАМАС.

Ранее вопрос о «дне после» привел к спору между Нетаньяху и министром обороны. В середине мая последний публично призвал премьера подтвердить, что Израиль не станет оккупировать Газу и передаст управление эксклавом местным политическим силам, не связанным с ХАМАС. Нетаньяху в ответ заявил, что разговоры о транзите власти возможны лишь после полного уничтожения ХАМАС и что он не готов «сменить Хамастан на Фатахстан» (ФАТХ — политическая партия главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса; национальная администрация контролирует Западный берег реки Иордан). Галанта поддержал и Ганц, который также пригрозил выходом из военного кабинета к 8 июня при отсутствии плана послевоенного устройства Газы.

2 июня Авигдор Либерман, лидер политической партии «Наш дом Израиль», сообщил изданию Ynet, что неделей ранее «ближний круг» Нетаньяху с ведома премьера предложил ему занять пост министра обороны, однако он ответил отказом. По словам Либермана, Израилю необходимы досрочные выборы. Согласно последнему опросу телеканала Kan, оппозиционный блок, включающий в себя «Государственный лагерь» Бени Ганца, может получить на них 69 мест в кнессете, тогда как коалиция Нетаньяху — всего 51. Более того, 38% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Ганца на посту премьер-министра, — против 30%, поддержавших Нетаньяху.