Террористы опубликовали ролик с похищенным в Газу россиянином

28-летний Труфанов был похищен палестинскими боевиками 7 октября 2023 года. Его бабушку, мать и невесту освободили в рамках сделки с ХАМАС в конце прошлого года. По данным правительства Израиля, всего в плену остаются 128 человек

Александр Труфанов (Фото: IsraelInRussia / Telegram)

Палестинская радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала видеоролик с Александром Труфановым, похищенным в сектор Газа во время атаки боевиков 7 октября 2023 года, сообщает посольство Израиля в Москве. У 28-летнего Труфанова двойное гражданство — российское и израильское.

Опубликованный ролик длится около 30 секунд. В нем Александр Труфанов называет свое имя и сообщает, что в ближайшее время расскажет о том, что произошло с ним и другими заложниками в Газе, пересказывает содержание видео Times of Israel.

«Это и другие подобные видео публикуются безжалостными палестинскими террористами с одной единственной целью — оказать психологическое давление на израильское общество <...> Мы призываем всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения всех заложников и их возвращения домой!» — заявили в израильской дипмиссии.

Как сообщает израильское русскоязычное издание «Детали», Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой Сапир Коэн из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра, Виталий, был убит террористами. Бабушку и мать россиянина, которую также использовали в подобном видеоролике, удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Труфанова обменяли в декабре.

Семья Труфановых репатриировалась из Ростова в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство. Александр окончил Университет имени Бен-Гуриона по специальности «электроника», отслужил в израильской армии и работал в Amazon инженером. В начале ноября друзья Труфанова организовали в Израиле флешмоб «Кофе для Саши», участники которого в 15:00 — именно в это время он обычно уходил на кофе-брейк в офисе — опубликовали фотографии напитков с хэштегами #Coffee4Sasha и #WeAreAllTroufanovFamily, пишут «Детали».

Во время атаки 7 октября ХАМАС и другие палестинские группировки взяли в заложники в общей сложности 252 человека, преимущественно граждан Израиля. По последним официальным данным за 19 мая, в плену остаются 128 человек, при этом 39 из них считаются погибшими.

Ранее форум «Семьи заложников и пропавших без вести» опубликовал кадры взятия в заложники пятерых девушек-военнослужащих на базе Нахаль Оз. Родственники похищенных девушек назвали кадры «убийственным свидетельством неспособности страны вернуть заложниц домой» и заявили, что их цель — оказать давление на министров, чтобы они активизировали усилия по достижению соглашения с ХАМАС.