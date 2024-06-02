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Палестино-израильский конфликт ,  
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Два министра пригрозили развалить коалицию Нетаньяху из-за плана Байдена

Два министра пригрозили развалить коалицию Нетаньяху из-за плана Байдена по Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и глава Минфина Бецалель Смотрич предупредили, что выйдут из коалиции премьера, если тот согласится на мирный план, предложенный президентом США

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и глава Минфина Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм») пригрозили выйти из коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если тот согласится на мирный план, предложенный президентом США Джо Байденом. Об этом они написали в постах в соцсети X.

«Это беспорядочная сделка, которая является победой терроризма и угрозой безопасности для Государства Израиль. Согласие на такую сделку — это не абсолютная победа, а абсолютное поражение. Мы не допустим окончания войны без полной ликвидации ХАМАС», — написал Бен-Гвир. Он предупредил, что, если израильский премьер примет условия Байдена, его партия «Оцма Йехудит» «распустит правительство».

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Фото:Mohammed Salem / Reuters

Смотрич сообщил, что в разговоре с Нетаньяху «дал понять», что он не будет «частью правительства, которое согласится с предложенным планом».

В то же время страны-посредники на переговорах между Израилем и ХАМАС — США, Египет и Катар — в совместным заявлении призвали воюющие стороны принять условия мирного плана. Заявление опубликовал официальный представитель египетского МИДа Ахмед Абу Зейд в X.

31 мая Байден предложил план из трех этапов, который предусматривает, в частности, прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что он одобрил мирную инициативу американского лидера, но отметили, что все будет зависеть от выполнения условий. «Если все пойдет по плану, Израиль достигнет своих целей по возвращению всех заложников и ликвидации военного и управленческого потенциала ХАМАС», — сказали там.

Представители ХАМАС сообщили, что «позитивно» восприняли этот план.

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Теги
Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху ХАМАС Джо Байден сектор Газа мирный план
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