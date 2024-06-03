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Военная операция на Украине ,  
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МИД Казахстана счел сомнительным интервью Зеленского СМИ Центральной Азии

Сюжет
Военная операция на Украине
В министерстве назвали интервью Зелинского больше эмоциональным, чем рациональным, отметили, что официально их об этой встрече не предупреждали и добавили, что к аудитории Казахстана проще обращаться через СМИ Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jam Sta Rosa / Reuters)

В Казахстане оценили как сомнительную идею президента Украины Владимира Зеленского дать интервью СМИ Центральной Азии, в котором он, в частности, заявил об угрозе странам региона от России. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

Интервью журналистам центральноазиатских СМИ президент Украины дал в мае. В нем он рассказал, почему решил поговорить с представителями прессы этих стран, об отношении Украины к государствам, которые находятся в добрососедских отношениях с Россией и о предстоящем саммите в Швейцарии.

Представитель казахстанского министерства отметил, что дать такое интервью было идеей украинской стороны, для чего она пригласила в Киев журналистов частных СМИ Казахстана, по линии МИД республики эта информация не проходила. «Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной», — отметил Смадияров (цитата по ТАСС).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По словам представителя министерства, интервью в итоге «получилось больше эмоциональным, чем рациональным». Он убежден, что было бы проще «обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ».

Казахстан не поставляет и последовательно опровергает информацию о поставках вооружения на Украину. 

Также Комитет национальной безопасности Казахстана расследует десять уголовных дел по фактам участия казахстанцев в боевых действиях на Украине, сообщили Казахскому телеграфному агентству в ведомстве.

Весной 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что настаивает на принципе «неделимости евразийской безопасности» и готов выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

В ноябре того же года он отметил, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. «Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», — сказал Токаев.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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