МИД Казахстана счел сомнительным интервью Зеленского СМИ Центральной Азии

В министерстве назвали интервью Зелинского больше эмоциональным, чем рациональным, отметили, что официально их об этой встрече не предупреждали и добавили, что к аудитории Казахстана проще обращаться через СМИ Украины

Владимир Зеленский (Фото: Jam Sta Rosa / Reuters)

В Казахстане оценили как сомнительную идею президента Украины Владимира Зеленского дать интервью СМИ Центральной Азии, в котором он, в частности, заявил об угрозе странам региона от России. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

Интервью журналистам центральноазиатских СМИ президент Украины дал в мае. В нем он рассказал, почему решил поговорить с представителями прессы этих стран, об отношении Украины к государствам, которые находятся в добрососедских отношениях с Россией и о предстоящем саммите в Швейцарии.

Представитель казахстанского министерства отметил, что дать такое интервью было идеей украинской стороны, для чего она пригласила в Киев журналистов частных СМИ Казахстана, по линии МИД республики эта информация не проходила. «Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной», — отметил Смадияров (цитата по ТАСС).

По словам представителя министерства, интервью в итоге «получилось больше эмоциональным, чем рациональным». Он убежден, что было бы проще «обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ».

Казахстан не поставляет и последовательно опровергает информацию о поставках вооружения на Украину.

Также Комитет национальной безопасности Казахстана расследует десять уголовных дел по фактам участия казахстанцев в боевых действиях на Украине, сообщили Казахскому телеграфному агентству в ведомстве.

Весной 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что настаивает на принципе «неделимости евразийской безопасности» и готов выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

В ноябре того же года он отметил, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. «Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», — сказал Токаев.