В Казахстане объяснили переименование части проспекта Гагарина в Алматы
Участок проспекта имени Юрия Гагарина в Алматы от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби переименовали в честь Ермека Серкебаева в целях упрощения навигации для жителей, гостей и туристов. Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, передает Orda.kz.
Абаев подчеркнул, что историческая, бульварная часть проспекта Гагарина сохранит свое название.
Серкебаев был солистом Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, народным артистом СССР и Казахстана. Выступал с концертами более чем в 50 странах.
30 мая маслихат (городской представительный орган) Алма-Аты утвердил переименование части проспекта Гагарина.
В маслихате уточнили, что именем Гагарина назвали улицу с условным названием «13-я линия», основная часть которой находилась в пределах современных улиц Толе-би (Комсомольской до 1991 года) и Жандосова (Каргалинское шоссе до 1964 года). Решение было принято Алма-Атинским горисполкомом в апреле 1961 года.
Основная бульварная часть проспекта Гагарина от улицы Толе-би прерывается на улице Жандосова и продолжается только через два квартала, или 560 м, а на этом отрезке нет пешеходных или иных путей, подчеркнули в маслихате.
В марте 2023 года аким (глава) области Улытау Берик Абдыгалиулы предложил сменить советские названия регионов Казахстана на казахские: Павлодарскую область — на область Баянауыл, Западно-Казахстанскую область — на область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — на область Алтай, Северо-Казахстанскую — на область Кызылжар. В феврале прошлого года правительство Казахстана анонсировало смену названий 3 тыс. населенных пунктов и улиц до 2025-го.
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