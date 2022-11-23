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Военная операция на Украине ,  
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Токаев призвал совместно искать формулу мира для конфликта на Украине

Президент Казахстана Токаев призвал вместе искать формулу мира для конфликта на Украине
Касым Жомарт-Токаев напомнил, что любые войны заканчиваются мирными переговорами, и призвал Москву и Киев использовать любой шанс, чтобы решить конфликт дипломатическим путем
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Для разрешения конфликта на Украине настал момент совместного поиска мирного пути, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на сайте главы государства.

«Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. <...> Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», — сказал Токаев.

Он отметил, что сторонам стоит «использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия», и напомнил, что переговоры в Стамбуле, которые прошли в марте, дали надежду на дипломатическое решение конфликта, однако «соглашение в силу разных причин было подорвано».

Встреча в Стамбуле была одним из последних контактов между сторонами в рамках поиска мирного пути урегулирования конфликта. Затем переговоры застопорились. Представители обеих сторон говорили, что открыты к переговорам, и обвиняли друг друга в нежелании садиться за стол переговоров.

Токаев и ранее выражал приверженность дипломатическому разрешению конфликта на Украине, в частности в июле в разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским. Украинский лидер тогда поблагодарил коллегу «за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание суверенитета ЛНР и ДНР.

Зеленский, выступая на саммите G20 в Индонезии в онлайн-формате, представил «формулу мира» из десяти пунктов. В их числе вывод российских войск с территории Украины; радиационная, ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка и др.

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Украинский лидер предупредил, что новых минских соглашений, которые содержали положения об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, не будет, так как «Россия нарушит [их] сразу же после заключения».



Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти слова Зеленского подтверждают позицию Украины об отказе от переговоров.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Касым-Жомарт Токаев Украина мирные переговоры
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