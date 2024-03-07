Казахстан опроверг сообщения о поставках оружия на Украину

В Минобороны Казахстана призвали не реагировать на распространяемые слухи и напомнили, что экспорт военной продукции из страны запрещен

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Казахстан не поставляет вооружения на Украину, сообщило Минобороны страны в официальном телеграм-канале.

«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация, что якобы Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности», — сообщило министерство.

Ведомство отметило, что в Казахстане с 2022 года запрещен экспорт вооружения и военной техники.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — заявило Минобороны страны.

Ранее о том, что Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» по поводу закупок продукции российского ВПК, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. В частности, речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29.

В материале упоминалась в том числе зарегистрированная в Астане частная компания NavyCo. Ее представители заявили изданию Orda, что это «наглая клевета». «В этой статье даже название нашей фирмы неправильно написали, это просто какой-то липовый вброс. Мы таких поставок не планировали, мы их не осуществляем и не будем осуществлять», — заявили там.

В прошлом году спецслужбы Казахстана задержали участников группы, которая, по данным следствия, поставляла оружие батальону «Ахмат» и ЧВК «Вагнер».