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Из-за участия казахстанцев в конфликте на Украине завели 10 уголовных дел

В Казахстане завели десять уголовных дел по факту участия граждан в конфликте на Украине

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует десять уголовных дел по фактам участия казахстанцев в боевых действиях на Украине, сообщили Казахскому телеграфному агентству в ведомстве.

Подробности о фигурантах уголовного дела и их действиях не приводятся.

Согласно ст. 172 УК Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

Власти Казахстана занимают нейтральную позицию по поводу конфликта на Украине. После начала боевых действий весной 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что настаивает на принципе «неделимости евразийской безопасности» и готов выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

В ноябре того же года он отметил, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. «Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», — сказал Токаев.

В январе 2023 года из казахстанской партии «Ак жол» («Белый путь») исключили депутата нижней палаты парламента Азамата Абильдаева, который в интервью местному радио заявил, что поддерживает действия России на Украине и российского лидера. В «Ак жоле» заявили, что его слова противоречат позиции партии.

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Теги
Казахстан уголовное дело Военная операция на Украине
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