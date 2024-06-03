Сальдо сообщил об уничтожении украинского десанта в Херсонской области

Основная часть украинских сил, которые пытались высадиться, уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу, сообщил Сальдо. 10 мая Минобороны сообщало о пресечении попытки десанта ВСУ через Днепр

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные уничтожили основную часть украинских сил, которые предприняли попытку высадиться с лодок в районе поселка городского типа Днепряны Новокаховского городского округа, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В результате основная часть так называемого «десанта» уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки «десанта» сброшены в реку», — сказал он.

Днепряны находится на левом берегу Днепра в 20 км к юго-западу от Каховки и в 5-6 км от Новой Каховки. На 2019 год там проживало чуть более 4 тыс. человек.

Сальдо подчеркнул, что украинских военных «опыт Крынок <...> ничему не научил».

Украина неоднократно пыталась высадить десант в Крынках. Это село в 21 км к юго-западу от Новой Каховки. Оно находятся между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделены от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России.

В ходе прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин говорил, что украинские элитные штурмовые отряды попали в районе Крынок в «огневой мешок» и несут потери «десятками» убитых. В феврале глава государства сообщил о контроле России над Крынками. Сергей Шойгу, который тогда занимал пост главы Минобороны, отметил, что переход села под контроль России поставил точку в контрнаступлении ВСУ. Украинское контрнаступление началось в первые дни июня 2023 года. Путин не раз называл его провальным.

Тогда Сальдо заявил о полной зачистке Крынок от украинских сил. «Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют [обстановку]», — говорил он.

10 мая в Минобороны доложили о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр. Ведомство сообщило, что российские десантники запустили дрон, который смог залететь в глубь подконтрольной Киеву территории Херсонской области на правом берегу Днепра. Там они обнаружили лодки, на которых украинские военные пытались форсировать Днепр, а также пехоту, укрывшуюся в развалинах домов. Информацию о расположении военных Украины и лодках передали артиллеристам, и те нанесли удары.