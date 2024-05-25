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Военная операция на Украине ,  
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Подтопления Новокаховского округа из-за сброса воды с ГЭС не произошло

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подтоплений населенных пунктов Новокаховского округа Херсонской области в результате сброса воды с ДнепроГЭС не зафиксировано. Об этом сообщил ТАСС глава округа Виталий Гура.

«[Подтоплений] нет и не будет. Сама территория Каховского моря (водохранилища) сухая, каналы пустые. Ситуация под контролем», — сказал Гура.

В управлении МЧС по Херсонской области сказали ТАСС, что ведомство контролирует обстановку на левом берегу реки Днепр. «Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление», — рассказали в МЧС.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером 24 мая заявил, что украинская сторона открыла все шлюзы на плотине гидроэлектростанции на Днепре. «Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», — написал он в своем телеграм-канале. При этом он отметил, что прибрежным населенным пунктам в Херсонской области не грозит «большой потоп».

Позднее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что шлюзы на плотине ДнепроГЭС остаются закрытыми. Он предположил, что их перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС.

«[Затворки открыли] по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому ее начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — пояснил Рогов.

Шандоры — временные затворы, которые размещают в канале для проведения ремонтных или аварийных работ.

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Теги
Херсонская область ДнепроГЭС подтопление Новая Каховка
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