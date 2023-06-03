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На Украине заявили о «прочно закрытых дверях» для переговоров с Москвой

Секретарь СНБО Украины Данилов: двери Киева для переговоров с Москвой прочно закрыты
Секретарь СНБО Украины напомнил, что Зеленские еще в октябре отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. По его словам, двери для переговоров «закрыты достаточно прочно» и Киев не собирается вести их
Глава СНБО Украины Алексей Данилов
Глава СНБО Украины Алексей Данилов (Фото: Yevhenii Liubimov / Zuma / ТАСС)

Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов после слов спецпредставителя Китая по урегулированию Ли Хуэя о том, что многие страны надеются на мирное разрешение конфликта России и Украины, заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой «закрыты достаточно прочно».

«Мы двери не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно прочно. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу — что с [президентом России Владимиром] Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся», — сказал Данилов в эфире телеканала «Рада».

По его словам, мнение других стран относительно переговоров объясняется тем, что они отстаивают собственные интересы и «отрабатывают определенные процессы для собственного потребления».

Китай в феврале этого года представил свой план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В апреле впервые с начала боевых действий Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего назначил спецпредставителя КНР по урегулированию конфликта — им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй (в 2009–2019 годах)

В мае Ли Хуэй посетил Киев, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, а затем Москву. По словам дипломата, все стороны, с которыми он обсудил проблему, «исключительно положительно отозвались об усилиях Китая по продвижению мирного процесса».

Источники The Wal Streel Journal среди западных дипломатов говорили, что Ли Хуэй предлагал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить за Россией включенные в ее состав территории — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, Крым. Его идею не приняли, пояснив, что замораживание конфликта не соответствует интересам мирового сообщества, если российские войска не будут выведены, писала газета.

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МИД Украины связался с западными партнерами, которые заверили, что представитель Китая не выдвигал такую инициативу, не шли и разговоры о признании за Москвой присоединенных территорий. Сам Ли Хуэй также опроверг сведения WSJ.

Переговоры между Россией и Украиной были прерваны летом 2022 года. В октябре Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин. Для начала переговоров Киев настаивает на немедленном выводе российских сил к границам 1991 года.

В России такой сценарий исключали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Украина при переговорах должна учитывать «ситуацию де-факто и новые реалии». Путин говорил о готовности защищать новые регионы всеми средствами.

На Украине заявили о «прочно закрытых дверях» для переговоров с Москвой
На Украине заявили о «прочно закрытых дверях» для переговоров с Москвой

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Илья Пламенев Илья Пламенев
переговоры Россия Военная операция на Украине Алексей Данилов СНБО
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