Антонов заявил о влиянии санкций США на продовольственную безопасность
Решение Вашингтона расширить антироссийские санкции скажется на продовольственной безопасности во всем мире, а также на ситуации внутри Соединенных Штатов. Об этом на своей странице в Telegram заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Российский посол назвал введение санкций «порочной» практикой. Подобные меры, как считает Антонов, будут усугублять состояние дел в мире. Кроме того, санкции США приведут к новым перебоям в цепочках поставок, повлияют на продовольственную безопасность, убежден дипломат.
«Экономические «колебания» могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер <…> Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — написал он.
С начала российской военной операции на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний раз Вашингтон расширил ограничения 2 июня — тогда под санкции Минфина США попали компании «Северсталь» и «Севергрупп» Алексея Мордашова, сам бизнесмен, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр строительства Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, официальный представитель МИДа Мария Захарова и другие. Они попали в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
Кроме того, 30 мая прошло заседание по вопросу введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Ограничения коснутся импорта российской нефти и отключения Сбербанка от SWIFT. Послы ЕС согласовали санкции 2 июня, полный список опубликуют 3 июня.
Ранее об угрозе масштабного продовольственного кризиса на фоне спецоперации предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Страна — один из крупнейших поставщиков продовольствия, в частности пшеницы, кукурузы и растительного масла. Однако в связи с российской спецоперацией поставки этих и других товаров были сорваны, заявил украинский лидер.
Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире, следует из данных зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. В сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, на Украину — 10%.
При этом Украина находится в лидерах по экспорту кукурузы в мире, ее доля равняется 14% (у России — 2%). Экспорт российских и украинских поставщиков подсолнечного масла и шрота прежде составлял около 80%.
В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна. Оно не может попасть на мировой рынок из-за российской спецоперации, считают в организации. Такое же мнение высказывают некоторые западные политики. В частности, об этом говорил президент США Джо Байден. При этом глава государства приводил данные о 20 млн т невывезенного зерна. В Москве обвинения отрицают и называют причиной продовольственного кризиса «незаконные действия» Запада и антироссийские санкции.