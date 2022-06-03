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Война санкций ,  
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В США объяснили санкции против Захаровой ее местом в правительстве

США ввели санкции против официального представителя МИД России Марии Захаровой потому, что она «является высокопоставленной фигурой в российском правительстве», а не по аналогии с включением в российский санкционный список пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса. Об этом последний заявил на брифинге, трансляция доступна на Youtube-канале Госдепа.

«Она оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве. Мы ввели санкции против ряда высокопоставленных фигур в российском правительстве, в последний раунд была включена и представитель МИД», — сказал он в ответ на просьбу пояснить причины введения санкций против Захаровой.

Журналисты напомнили Прайсу, что он сам после попадания в российский санкционный список говорил, что эта мера для него ничего не значит. В связи с этим ему задали вопрос, какое влияние на Захарову окажут подобные меры. Прайс заявил, что внесение представителя российского МИДа не было «чем-то личным» или сведением счетов. «Мы преследуем тех, кто напрямую или не напрямую причастен к агрессии российских властей на Украине», — добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

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Минфин США 2 июня внес Марию Захарову в санкционный список. В пресс-релизе говорилось, что эта мера вводится «за ее роль в качестве официального представителя правительства Российской Федерации», а также напомнили, что ранее аналогичные решения приняли в Австралии, Великобритании, ЕС, Новой Зеландии и Японии.

Вместе с Захаровой в новом санкционном списке США оказались вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр строительства Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь и предприниматель Год Нисанов (председатель совета директоров компании «Киевская площадь»).

Также ограничения коснулись бизнесмена Алексея Мордашова и «Северсталь», которой он владеет, его компании «Севергрупп», которая управляет остальными активами предпринимателя, и Nordgold, контрольную долю в которой он ранее передал Марине Мордашовой. При этом Минфин США выпустил генеральные лицензии, по которым операции с «Северсталью» можно вести до 31 августа, с Nordgold — до 1 июля.

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