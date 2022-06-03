Медведев назвал ошибочным представления о невозможности ядерной войны
Ядерная война — это конец человечества, нельзя ее допустить, однако в истории уже были случаи применения ядерного оружия, поэтому не стоит говорить о невозможности такого сценария, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества. И сделали это не кто иные, как американцы», — отметил он, подчеркнув, что нужно «сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле». (цитата по ТАСС)
Когда у Медведева спросили, есть ли опасения по поводу ядерной войны сегодня, он сказал, что после ответов на этот вопрос появляются комментарии, «что русские всех пугают». «Вот я бы не хотел никого пугать», — указал зампред Совбеза.
По его словам, Россия может применить ядерное оружие либо отвечая на ядерный удар по стране либо по «ее так называемой критической инфраструктуре» или в случае, если по государству нанесли удар обычными вооружениями, «но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства».
Глава российского МИДа Сергей Лавров в конце апреля заявил, что риски ядерной войны «весьма существенны», эту опасность нельзя недооценивать, но Россия исходит из тезиса о недопустимости такого развития событий. В Белом доме согласились, что в ядерной войне не может быть победителей, и отметили, что происходящее на Украине нельзя считать непрямым конфликтом между Россией и НАТО.
Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал риторику о возможной ядерной войне «опасной и не приносящей пользу». Он заявил, что США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В Белом доме призвали уменьшить количество высказываний по вопросу возможности начала ядерной войны.
В Кремле подчеркивали, что все хотят избежать прямого конфликта России и НАТО, однако Москва будет готова дать «самый решительный ответ» на любые попытки «влезть на Украину и в специальную военную операцию». Так пресс-секретарь президента Дмитрия Песков прокомментировал заявление Медведева о том, что при участии НАТО в конфликте «всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну».