Медведев назвал ошибочным представления о невозможности ядерной войны

Ядерное орудие применялось ранее, говорить о невозможности такого сценария нельзя, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, Россия может использовать такое оружие в ответ на ядерный удар либо на угрозу существованию страны

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Ядерная война — это конец человечества, нельзя ее допустить, однако в истории уже были случаи применения ядерного оружия, поэтому не стоит говорить о невозможности такого сценария, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества. И сделали это не кто иные, как американцы», — отметил он, подчеркнув, что нужно «сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле». (цитата по ТАСС)

Когда у Медведева спросили, есть ли опасения по поводу ядерной войны сегодня, он сказал, что после ответов на этот вопрос появляются комментарии, «что русские всех пугают». «Вот я бы не хотел никого пугать», — указал зампред Совбеза.

По его словам, Россия может применить ядерное оружие либо отвечая на ядерный удар по стране либо по «ее так называемой критической инфраструктуре» или в случае, если по государству нанесли удар обычными вооружениями, «но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства».

Глава российского МИДа Сергей Лавров в конце апреля заявил, что риски ядерной войны «весьма существенны», эту опасность нельзя недооценивать, но Россия исходит из тезиса о недопустимости такого развития событий. В Белом доме согласились, что в ядерной войне не может быть победителей, и отметили, что происходящее на Украине нельзя считать непрямым конфликтом между Россией и НАТО.

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал риторику о возможной ядерной войне «опасной и не приносящей пользу». Он заявил, что США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В Белом доме призвали уменьшить количество высказываний по вопросу возможности начала ядерной войны.

Читайте на РБК Pro Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro 5 фатальных ошибок при найме менеджера по продажам 5 фатальных ошибок при найме менеджера по продажам Инструкции Pro Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Статьи Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Статьи Pro Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Инструкции Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции

В Кремле подчеркивали, что все хотят избежать прямого конфликта России и НАТО, однако Москва будет готова дать «самый решительный ответ» на любые попытки «влезть на Украину и в специальную военную операцию». Так пресс-секретарь президента Дмитрия Песков прокомментировал заявление Медведева о том, что при участии НАТО в конфликте «всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну».