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Медведев оценил влияние ядерного щита на подталкивающих к Третьей мировой

Медведев: ядерный щит России помогает успокоить тех, кто подталкивает к Третьей мировой
Страны, которые заняли «откровенно враждебную позицию» по отношению к Москве, пытаются подтолкнуть ее к Третьей мировой, однако их «успокаивает» наличие у России ядерного щита, заявил Медведев
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Ядерный щит России помогает «успокаивать» тех, кто пытается подтолкнуть страну к Третьей мировой войне «или каким-то еще иным проблемам», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва видит подобные попытки «со стороны тех государств, которые заняли откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, и тех, кто применяет русофобскую риторику» (цитата по «РИА Новости»).

«Историческая заслуга тех, кто здесь работал, именно в том, что был создан надежный ядерный щит для России и наших союзников. И это щит обеспечивает нашу независимость на протяжении уже большого количества лет», — сказал он на совещании в Сарове о перспективах развития Национального центра физики и математики.

На минувшей неделе Медведев заявил, что отправка на Украину западного оружия и «наемников», а также учения НАТО у российских границ «повышают вероятность прямого и открытого конфликта» с Североатлантическим альянсом, у которого «всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что такого исхода все стремятся избежать, но Россия будет готова дать «самый решительный ответ» на любые попытки «влезть на Украину и в специальную военную операцию».

Песков отреагировал на слова Медведева о риске ядерной войны
Политика
Дмитрий Песков

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает «весьма существенными» риски ядерной войны. При этом месяцем ранее он говорил, что не верит в возможное ее начало. «Ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились буквально в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — указывал министр.

Лавров подчеркивал, что Россия привержена тезису о недопустимости ядерной войны. Медведев в конце марта отмечал, что страна может использовать ядерное оружие в четырех случаях: если по стране будет нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения; любое другое применение ядерного оружия против страны или союзников; посягательство на критическую инфраструктуру; акт агрессии против России или ее союзников, когда под угрозой оказалось существование страны. В Кремле также указывали, что применение Россией ядерного оружия возможно лишь в случае угрозы для ее существования, что отражено в концепции национальной безопасности.

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Пентагон назвал ядерный арсенал России проблемой для США
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Ллойд Остин

27 февраля, три дня спустя после начала военной операции на Украине, президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в особый режим боевого дежурства. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.

В Пентагоне заявили, что не видят оснований для изменения состояния американских сил стратегического сдерживания. В то же время, по словам главы ведомства Ллойда Остина, российский ядерный арсенал представляет «значительные проблемы» для США.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев ядерное сдерживание ядерное оружие Третья мировая война
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