Песков оценил шансы на возвращение послов после саммита Путина и Байдена

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Игрока унесли на носилках во время матча НХЛ Спорт, 10:14 Риелторы назвали стоимость аренды самой дорогой съемной квартиры Москвы Недвижимость, 10:13 Пять инвестиционных платформ Катара для запуска бизнес-проектов Партнерский материал, 10:12 Власти назвали срок запуска трассы беспилотников от Москвы до Петербурга Бизнес, 10:10 В Госдуме назвали «выстрелом в ногу» SWIFT возможное отключение России Экономика, 10:08 Аксаков объяснил невозможность легализации биткоина в России Крипто, 10:04 Между гедонизмом и экономией: кто вы по шкале трат. Тест РБК и Банк ДОМ.РФ, 10:01 Как декарбонизация сохраняет конкурентоспособность промышленности России Партнерский материал, 10:00 Евтушенков объяснил отказ от покупки Тинькофф Банка Финансы, 10:00 Золотодобытчик Мордашовых объявил об IPO в Лондоне и на Мосбирже Инвестиции, 09:59 США объяснили санкции против болгарского олигарха связями с Россией Политика, 09:59 Капитализация «Тинькофф» превысила ₽1 трлн. Похоже, это не предел Pro, 09:42 Захарова назвала американский закон об иноагентах анахронизмом Политика, 09:38 Курц объяснил поддержку «Северного потока-2» со стороны Австрии Политика, 09:36
Политика ,  
0 

Песков оценил шансы на возвращение послов после саммита Путина и Байдена

Обострение отношений между Россией и США привело к отзыву послов для консультаций. Анатолий Антонов находится в Москве с конца марта, а Джон Салливан отбыл в Вашингтон в апреле
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Москва и Вашингтон вернут своих послов Анатолия Антонова и Джона Салливана после очной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, не исключил такое развитие событий. Об этом пишут «Известия».

«Может быть, а может и не быть», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал слова информированного источника «Известий», который сообщил о том, что Антонов после отъезда из Вашингтона для консультаций в Москву и Салливан, который проследовал в обратном направлении, могут вернуться в свои дипмиссии после саммита в Женеве.

«Есть намерение это сделать (вернуть послов с консультаций. — РБК). Никаких иллюзий по встрече ни одна из сторон не испытывает, но без глав дипмиссий контакты сведены к минимуму. И это могло бы стать хоть каким-то результатом», — сказал собеседник издания.

МИД выразил надежду на пребывание посла Салливана в США с пользой
Политика
Джон Салливан

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, возвращение послов с консультаций было бы очень большим прорывом в отношениях России и США. «При этом я бы не ждал радикальных разворотов. Если встреча застрахует от новых витков напряженности — это уже будет результат», — считает он.

По его словам, саммит может «сыграть роль с отложенным эффектом». «В среднесрочной перспективе могут появиться предпосылки для нормализации отношений», — пояснил Новиков.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации и экс-председатель комитета по международным делам Константин Косачев в беседе с изданием заявил, что позитивным итогом встречи Путина и Байдена можно считать любое движение, так как восстанавливать отношения приходится с нуля.

Очередное обострение противоречий между Россией и США произошло в марте, после того как США ввели антироссийские санкции по обвинению в попытке отравления оппозиционера Алексея Навального. Также в марте Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. 17 марта российский посол в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, а в апреле в Вашингтон отбыл его американский коллега Джон Салливан.

15 апреля американская администрация ввела новые ограничения против России, обвинив Москву среди прочего в попытках повлиять на политику США и их союзников и в совершении хакерских атак. Рестрикции распространяются на российские облигации федерального займа (ОФЗ). Америка также выслала десять российских дипломатов.

В МИДе заявили о несовпадении повесток США и России перед саммитом
Политика
Сергей Рябков


16 апреля Россия дала ответ на американские санкции, выслав из страны десять американских дипломатов и ограничив работу оставшихся. 14 мая США вместе с Чехией были внесены в список недружественных стран. Американскому посольству в соответствии с этим решением теперь запрещено нанимать на работу россиян.

За несколько дней до этого, 13 апреля, Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. Российская сторона дала на это согласие. В итоге местом встречи глав государств была выбрана Женева. Саммит намечен на 16 июня.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Кремль Дмитрий Песков послы Анатолий Антонов Джон Салливан саммит Владимир Путин Джо Байден
Материалы по теме
Антонов покинул посольство в Вашингтоне и направился в Москву
Политика
Песков оценил решение Швейцарии по допуску на саммит Байдена и Путина
Политика
Кремль оценил шансы согласовать заявление по встрече Путина и Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter