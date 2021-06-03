Песков оценил шансы на возвращение послов после саммита Путина и Байдена

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, возвращение послов с консультаций было бы очень большим прорывом в отношениях России и США. «При этом я бы не ждал радикальных разворотов. Если встреча застрахует от новых витков напряженности — это уже будет результат», — считает он.
По его словам, саммит может «сыграть роль с отложенным эффектом». «В среднесрочной перспективе могут появиться предпосылки для нормализации отношений», — пояснил Новиков.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации и экс-председатель комитета по международным делам Константин Косачев в беседе с изданием заявил, что позитивным итогом встречи Путина и Байдена можно считать любое движение, так как восстанавливать отношения приходится с нуля.
Очередное обострение противоречий между Россией и США произошло в марте, после того как США ввели антироссийские санкции по обвинению в попытке отравления оппозиционера Алексея Навального. Также в марте Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. 17 марта российский посол в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, а в апреле в Вашингтон отбыл его американский коллега Джон Салливан.
15 апреля американская администрация ввела новые ограничения против России, обвинив Москву среди прочего в попытках повлиять на политику США и их союзников и в совершении хакерских атак. Рестрикции распространяются на российские облигации федерального займа (ОФЗ). Америка также выслала десять российских дипломатов.
16 апреля Россия дала ответ
на американские санкции, выслав из страны десять американских дипломатов и ограничив работу оставшихся. 14 мая США вместе с Чехией были внесены
в список недружественных стран. Американскому посольству в соответствии с этим решением теперь запрещено нанимать на работу россиян.
За несколько дней до этого, 13 апреля, Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. Российская сторона дала на это согласие. В итоге местом встречи глав государств была выбрана Женева. Саммит намечен на 16 июня.