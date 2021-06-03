Песков оценил шансы на возвращение послов после саммита Путина и Байдена

Обострение отношений между Россией и США привело к отзыву послов для консультаций. Анатолий Антонов находится в Москве с конца марта, а Джон Салливан отбыл в Вашингтон в апреле

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Москва и Вашингтон вернут своих послов Анатолия Антонова и Джона Салливана после очной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, не исключил такое развитие событий. Об этом пишут «Известия».

«Может быть, а может и не быть», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал слова информированного источника «Известий», который сообщил о том, что Антонов после отъезда из Вашингтона для консультаций в Москву и Салливан, который проследовал в обратном направлении, могут вернуться в свои дипмиссии после саммита в Женеве.

«Есть намерение это сделать (вернуть послов с консультаций. — РБК). Никаких иллюзий по встрече ни одна из сторон не испытывает, но без глав дипмиссий контакты сведены к минимуму. И это могло бы стать хоть каким-то результатом», — сказал собеседник издания.