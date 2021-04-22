МИД выразил надежду на пребывание посла Салливана в США с пользой

Джон Салливан (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

В Москве надеются, что американский посол Джон Салливан, который 22 апреля вылетел в Вашингтон, проведет время в США «с пользой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Москва 24».

«Надеемся, что американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией», — сказала она. Захарова выразила надежду, что Соединенные Штаты сформулируют позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик.

По ее словам, было несколько версий относительно цели поездки американского посла. «Были версии, что он долго не был на родине, была версия относительного того, что он хочет повидаться с родными. Прозвучала из Белого дома и госдепартамента версия и о консультациях», — напомнила она.

Москва четко заявило свою позицию, согласно которой уровень двусторонних отношений требовал того, чтобы оба посла провели консультации, добавила она.