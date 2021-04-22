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МИД выразил надежду на пребывание посла Салливана в США с пользой

Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

В Москве надеются, что американский посол Джон Салливан, который 22 апреля вылетел в Вашингтон, проведет время в США «с пользой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Москва 24».

«Надеемся, что американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией», — сказала она. Захарова выразила надежду, что Соединенные Штаты сформулируют позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик.

Посол США покинул дипмиссию в Москве
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Джон Салливан

По ее словам, было несколько версий относительно цели поездки американского посла. «Были версии, что он долго не был на родине, была версия относительного того, что он хочет повидаться с родными. Прозвучала из Белого дома и госдепартамента версия и о консультациях», — напомнила она.

Москва четко заявило свою позицию, согласно которой уровень двусторонних отношений требовал того, чтобы оба посла провели консультации, добавила она.

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Барт Горман (на первом плане) у здания МИД РФ

Салливан подтвердил свои намерения отправиться в США для консультаций 20 апреля. По его словам, ему важно провести консультации с новыми коллегами из администрации президента США о состоянии отношений с Россией, кроме того, он больше года не видел свою семью. Говоря о сроках возвращения в Москву, Салливан допустил, что вернется в Россию в ближайшие недели, до возможной встречи американского и российского президентов. В четверг, 22 апреля, он покинул страну. Уехать из Москвы для консультаций ему ранее рекомендовал российский МИД.

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Теперь Россия и США на некоторое время взаимно остались без глав дипмиссий. Российский посол Анатолий Антонов находится в Москве с середины марта, тогда его пригласили в Россию для консультаций. Это произошло после того, как американский президент Джозеф Байден в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу Владимира Путина убийцей.

Путин после этого заявил, что пожелал бы Байдену здоровья, пояснив, что говорит это без иронии. При этом глава государства отметил, что люди склонны видеть в другом человеке свои собственные качества.

США Джон Салливан посол МИД России Мария Захарова
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