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Политика ,  
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В МИДе заявили о несовпадении повесток США и России перед саммитом

Москва готова к согласованию вопросов для обсуждения Путиным и Байденом, но встречной готовности со стороны Вашингтона не видит. Накануне Володин обвинил Европарламент в навязывании Байдену антироссийской повестки перед саммитом
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: ТАСС)

Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — отметил Рябков.

В то же время замминистра заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд «некомфортных сигналов», не связанных с предстоящим саммитом глав государств.

Володин заявил о попытках Европарламента навязать США повестку по России
Политика
Вячеслав Володин

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламент, который призывал ужесточить санкции против российских чиновников, фактически навязывает Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Путиным. «Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон», — пояснил он. Володин назвал такое поведение безответственным и отметил, что европейцы «рубят сук, на котором сидят», из-за влияния на ЕС взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как сообщали в Кремле, стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

«Коммерсантъ» сообщал, что Москва рассчитывает по итогам встречи на возможный компромисс по двум направлениям — в сфере стратегической стабильности и условиях работы дипломатов. В Кремле назвали это «локальным потеплением», но подчеркнули, что по некоторым ключевым вопросам Путин и Байден вряд ли найдут взаимопонимание.

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Байден сообщил, что скажет Путину на встрече
Политика
<p>Джо Байден</p>

В Белом доме признавались, что ожидают «сложного разговора», поскольку по многим вопросам у России и США существуют разногласия. В Вашингтоне подчеркнули, что встреча Байдена и Путина не значит, что после нее «пойдет все просто».

Издание Le Temps сообщало, что президенты встретятся в женевском отеле InterContinental, где в 1985 году проходили переговоры Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких договоренностей с американской стороной пока не достигнуто.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
США Россия Владимир Путин Джо Байден переговоры
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