В МИДе заявили о несовпадении повесток США и России перед саммитом

Москва готова к согласованию вопросов для обсуждения Путиным и Байденом, но встречной готовности со стороны Вашингтона не видит. Накануне Володин обвинил Европарламент в навязывании Байдену антироссийской повестки перед саммитом

Сергей Рябков (Фото: ТАСС)

Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — отметил Рябков.

В то же время замминистра заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд «некомфортных сигналов», не связанных с предстоящим саммитом глав государств.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламент, который призывал ужесточить санкции против российских чиновников, фактически навязывает Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Путиным. «Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон», — пояснил он. Володин назвал такое поведение безответственным и отметил, что европейцы «рубят сук, на котором сидят», из-за влияния на ЕС взаимоотношений Москвы и Вашингтона.