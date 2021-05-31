В МИДе заявили о несовпадении повесток США и России перед саммитом
Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — отметил Рябков.
В то же время замминистра заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд «некомфортных сигналов», не связанных с предстоящим саммитом глав государств.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламент, который призывал ужесточить санкции против российских чиновников, фактически навязывает Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Путиным. «Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон», — пояснил он. Володин назвал такое поведение безответственным и отметил, что европейцы «рубят сук, на котором сидят», из-за влияния на ЕС взаимоотношений Москвы и Вашингтона.