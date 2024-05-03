Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ

Данилу Морозова признали виновным в демонстрации запрещенной символики и дискредитации армии. Поводом для составления административных протоколов стали два поста в его телеграм-канале

Данила Морозов (Фото: НИУ ВШЭ)

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ Данилу Морозова за демонстрацию символики ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в России) и оштрафовал его на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Морозова признали виновным по административным статьям (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Как рассказали в суде, студент опубликовал в телеграм-канале «Оперуполномоченный в отставке» материалы, «выражающие негативное отношение» к проведению российской военной операции на Украине, а также пост с символикой и атрибутом ЛГБТ.

Данила Морозов — член молодежной платформы КПРФ — Ленинского комсомола. В сентябре 2023 года он был избран на должность председателя комиссии по регламенту Молодежного парламента при Госдуме.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее на территории страны в ноябре 2023 года. Российский Минюст усмотрел в деятельности ЛГБТ-движения «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В феврале суд в Саратове вынес решение по первому в России делу о символике ЛГБТ: фотохудожнице Инне Мосиной назначили штраф в 1,5 тыс. руб. за три публикации с флагом «международного общественного движения ЛГБТ». В марте было возбуждено первое уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, связанное с ЛГБТ. Дело завели в связи с работой клуба «Поза» (Pose), двоих сотрудников заведения отправили в СИЗО.