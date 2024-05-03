 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ

Члена Молодежного парламента при Госдуме Морозова арестовали за пропаганду ЛГБТ
Данилу Морозова признали виновным в демонстрации запрещенной символики и дискредитации армии. Поводом для составления административных протоколов стали два поста в его телеграм-канале
Данила Морозов
Данила Морозов (Фото: НИУ ВШЭ)

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ Данилу Морозова за демонстрацию символики ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в России) и оштрафовал его на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Морозова признали виновным по административным статьям (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Как рассказали в суде, студент опубликовал в телеграм-канале «Оперуполномоченный в отставке» материалы, «выражающие негативное отношение» к проведению российской военной операции на Украине, а также пост с символикой и атрибутом ЛГБТ.

Данила Морозов — член молодежной платформы КПРФ — Ленинского комсомола. В сентябре 2023 года он был избран на должность председателя комиссии по регламенту Молодежного парламента при Госдуме.

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за «нехорошие сцены» в сериале
Технологии и медиа
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее на территории страны в ноябре 2023 года. Российский Минюст усмотрел в деятельности ЛГБТ-движения «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В феврале суд в Саратове вынес решение по первому в России делу о символике ЛГБТ: фотохудожнице Инне Мосиной назначили штраф в 1,5 тыс. руб. за три публикации с флагом «международного общественного движения ЛГБТ». В марте было возбуждено первое уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, связанное с ЛГБТ. Дело завели в связи с работой клуба «Поза» (Pose), двоих сотрудников заведения отправили в СИЗО.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Яна Ломакина
административный арест студенты НИУ ВШЭ Госдума штраф ЛГБТ дискредитация армии
Материалы по теме
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ
Технологии и медиа
В Саратове суд вынес решение по первому делу о флаге ЛГБТ
Общество
Роскомнадзор начал проверку Duolingo на ЛГБТ-пропаганду
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
Конфискованное оружие предложили вместо утилизации передавать военным Политика, 14:47
«Яндекс» назвал долю желающих арендовать дачу россиян Недвижимость, 14:44
Мусорозаводу под Казанью нашли поставщика из Китая вместо японского Экономика, 14:39
Швеция отвергла идею международного расследования взрывов на Nord Stream Политика, 14:34
В Центральной России объявили оранжевый уровень погодной опасности Общество, 14:27
В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций Политика, 14:24
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье Недвижимость, 14:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Третья ракетка мира Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы Спорт, 14:17
Тарасова ответила Жулину на слова о полупьяных фигуристах Спорт, 14:15
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 14:13
Россия поднялась на 162-е место в мировом рейтинге свободы СМИ Политика, 14:11
Балицкий сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажному дому в Токмаке Политика, 14:10
Взлом в Dropbox: что утекло и что нужно делать пользователям прямо сейчас Pro, 14:08
Силовики пришли на завод производителя пива «Афанасий» Бизнес, 14:07