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Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за «нехорошие сцены» в сериале

Суд в Петербурге оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за «нехорошие сцены» в сериале
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч.2 ст.6.21.2 КоАП), сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Так, в сериале «Единственный», размещенном на онлайн-площадке, суд нашел «нехорошие сцены», где «в порыве былых чувств и с целью поддержать свою клиентку» женщина «нежно поглаживает по руке другую».

В трех сериях другого проекта — «Анника» суд обнаружил упоминание нетрадиционных сексуальных отношений в диалогах, еще в одной — их прямую демонстрацию путем поцелуя.

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Фото:пресс-служба Верховного суда РФ

Кроме того, в сериале «Мой мертвый бывший» одна из героинь сознается в своем гомосексуализме, заключил суд.

Для всех трех сериалов онлайн-платформой был установлен возрастной рейтинг 16+, хотя демонстрация таких материалов несовершеннолетним запрещена, пояснили в пресс-службе.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста президент России Владимир Путин подписал в декабре 2022 года. Ранее была запрещена пропаганда только среди несовершеннолетних. За нарушение требований для юридических лиц предусмотрен штраф на сумму до 5 млн руб.

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Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее. Затем Росфинмониторинг внес «движение ЛГБТ» в перечень экстремистских и террористических организаций.

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Теги
Okko штраф Санкт-Петербург онлайн-кинотеатры ЛГБТ пропаганда гомосексуализма нетрадиционные сексуальные отношения
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