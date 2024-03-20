В Оренбурге арестовали фигурантов первого дела об «ЛГБТ-экстремизме»
Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора ЛГБТ-клуба «Поза» (Pose) по обвинению в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщается в телеграм-канале суда. В ноябре 2023 года Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.
«Центральным районным судом города Оренбурга рассмотрены материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ», — говорится в сообщении.
Обвиняемые заключены под стражу до 18 мая. Как уточняет агентство EANews, арестованные — арт-директор «Позы» Александр К. и администратор Диана К.
По версии следствия, они, «являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ, работали в баре «Роse», обеспечивали его функционирование», сообщается в телеграм-канале суда.
Александр К. подбирал травести-артистов, «проводил с ними собрания, пропагандировал среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционные сексуальные отношения», считают в СК. Диана К. занималась подбором персонала, контролировала качество обслуживания посетителей, утверждала программы выступлений и мероприятий, обеспечивала фото-видеосъемку выступлений, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», а также выполняла финансово-хозяйственные функции.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, за исключением оглашения решения судьи об аресте.
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В клубе «Поза» в ночь на 9 марта был проведен рейд, после чего от работников и посетителей в полицию поступило 15 заявлений о «пропаганде ЛГБТ» руководством заведения, пишет EANews.
О возбуждении дела против оренбургского клуба 18 марта рассказала в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, это первое в России уголовное дело после решения Верховного суда о признании «движения ЛГБТ» экстремистским.
Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года.
Опрошенные РБК юристы указали, что запрет деятельности движения, которое не имеет лидеров, идеологов и официальных последователей, выглядит странно. «Возникает неконтролируемый риск избирательного привлечения к ответственности любого человека, в действиях которого правоохранительные органы будут усматривать причастность к «международному общественному движению ЛГБТ», — отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.
После запрета «движения ЛГБТ» силовики провели не менее шести рейдов на секс-позитивные вечеринки в разных регионах страны, отмечала Би-би-си. Визиты были совершены не только на гей-вечеринки, но и эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики. Полицейские, придя в места проведения вечеринок, переписывали данные участников и искали уклонистов от армии.
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