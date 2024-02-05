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В Саратове суд вынес решение по первому делу о флаге ЛГБТ

Суд оштрафовал фотохудожницу из Саратова по делу о демонстрации ЛГБТ-символики
Жительницу Саратова оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за фотографии в соцсетях, сделанные несколько лет назад. Суд счел, что она демонстрировала экстремистскую символику
Инна Мосина
Инна Мосина (Фото: из личного архива)

Фотохудожнице из Саратова Инне Мосиной назначили штраф в размере 1,5 тыс. руб. по административному делу о демонстрации символики экстремистской организации, сообщили РБК в пресс-службе Ленинского суда Саратова.

Как пишет портал «Свободные новости», внимание следствия привлекли три публикации Мосиной в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России): видео, на котором девушка держит в руке флаг «международного общественного движения ЛГБТ» (признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России), фотография с ней на фоне тех же цветов и изображение человека в зимней одежде с флагом в руках. Фотохудожницу обвинили в демонстрации символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Издание отмечает, что дело Мосиной было первым в России делом о демонстрации символики ЛГБТ.

Сама Мосина вину отрицала — она указывала на то, что фотографии сделала три, пять и шесть лет назад, задолго до решения суда, и что на них нет символики — разноцветные объекты были добавлены из художественных соображений. «Творческие решения изобразительные. Это не единственный предмет в моем искусстве, который я использую... На фото с космонавтом хотелось цвета добавить. Там все белое было. Если вы видели, это была белая зима 2018 года. Снег переходил в небо, и объект бледный. Еще были ярко-розовые цветы и радужный флаг. Акцент», — приводят «Свободные новости» ее слова на судебных прениях.

Кроме того, ее защита отмечала, что в решении суда о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией не было указано, какой именно флаг является его символикой. Полицейский, составивший протокол на Мосину, затруднился с ответом на вопрос, как точно выглядит символика ЛГБТ.

Фотографии со своей странички Мосина удалила.

В январе стороне защиты выдали вместе с протоколом об административном правонарушении копию решения Верховного суда от 30 ноября 2023 года, который признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией.

Именно благодаря этому делу стал известен полный текст решения Верховного суда по признанию «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией. В нем со ссылкой на представленные Минюстом России документы и материалы дела говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» появилось в США в 60-х годах прошлого века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а в России оно существует с 1984 года.

В документе утверждается, что движение «фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», в том числе путем легализации однополых браков и возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами, а также «стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии в виде конкретных прав и свобод его участников».

Одним из признаков участников движения суд счел использование феминитивов, «таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня».

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Ранее по той же статье на пять суток арестовали жительницу Нижнего Новгорода. Причиной стало ее появление в кафе в сережках в форме лягушки в цветах радуги. Суд счел, что таким образом она демонстрировала запрещенную символику.

В Нижнем Новгороде девушку арестовали из-за радужной сережки
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инцидент в Нижнем Новгороде, заявил, что ему неизвестно о наличии законов, «которые запрещают радугу в России». Вместе с тем он не стал комментировать факт задержания девушки, сославшись на отсутствие полной информации по этому делу.

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Юлия Овчинникова
Россия Саратов суд штраф ЛГБТ
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