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Политика ,  
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FT увидела еще одну стратегическую победу России в Африке

FT: уход войск США из Нигера стал еще одной стратегической победой России
К власти в нескольких странах Африки пришли недружственные Западу хунты, это череда побед России, пишет FT. Аналитики объясняют, что военные хотят сохранить власть и Москва может в этом помочь
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Решение о выводе американского контингента из Нигера стало еще одной стратегической победой России в регионе Сахель — полосе стран к югу от Сахары, пишет Financial Times.

Руководства этих стран, часто являющиеся военными хунтами, все чаще дистанцируются от своих традиционных союзников среди западных стран и сближаются с Россией. Смена курса происходит на фоне волны террора и нестабильности в регионе. Военные захватили власть в Нигере, Буркина-Фасо и Мали из-за роста недовольства неспособностью гражданских правительств обуздать проблему исламистских повстанцев, связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

Россия «защищает режим» Нигера, это главная причина тесной связи между ними, объяснил старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхайя Ибрагим. Нигерийские власти не раз обвиняли Францию в планах свергнуть хунту. «Единственное, чего они боятся, — это нападения с воздуха. Страна, которая обеспечит их противовоздушной обороной, — вот в чем заключается роль России», — сказал он.

США критически отнеслись к смене власти в Нигере, назвав ее переворотом.

FT увидела еще одну стратегическую победу России в Африке
FT увидела еще одну стратегическую победу России в Африке

Нигер потребовал от США вывести контингент (около 1 тыс. человек) в марте, после череды встреч и попыток уладить вопрос Вашингтон согласился. Процесс будет длиться несколько месяцев. Источник FT отметил: официально американские войска покинут Нигер, но достигнуто соглашение, позволяющее США «по-прежнему делать некоторые вещи в стране».

Собеседники Bloomberg в январе рассказывали о планах размещения в Нигере российского «Африканского корпуса», который призван заменить миссии ЧВК «Вагнер». Это подразделение намеревались сформировать из новичков и бывших вагнеровцев и направить в еще четыре африканские страны — Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и Ливию.

В апреле госагентство «РИА Новости» сообщило о прибытии «российских специалистов» в Нигер. «Африканский корпус» на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал один из прибывших.

Госдепартамент США включил в бюджет на следующий год статью расходов на борьбу с влиянием России в Африке. Как выяснила Politico, власти США после требования вывести войска из Нигера решили пересмотреть свою стратегию на континенте. «Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты. В Африке есть множество проблем с безопасностью, и африканцам необходимо оружие», — сказал изданию один из американских чиновников.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Африка Нигер США вывод войск
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