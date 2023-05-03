Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией

Кеннеди-младший заявил, что Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией

Племянник 35-го президента Джона Кеннеди считает, что Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы прямо заявил об отсутствии намерений вступать в НАТО. Кеннеди также предположил, что на Зеленского оказывали давление

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Anthony Behar / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией, если бы до 24 февраля 2022 года публично заявил об отсутствии намерений у Украины вступать в НАТО. Об этом в своем Twitter написал кандидат в президенты США, юрист Роберт Кеннеди-младший.

«В 2019 году актер и стендап-комик Владимир Зеленский баллотировался как кандидат от партии мира, выиграв выборы президента Украины с 70% голосов. Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге «Как Запад принес войну Украине», Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны с Россией в 2022 году, просто произнеся пять слов: «Я не вступлю в НАТО», — написал политик.

В то же время он отметил, что на Зеленского оказывали давление неоконсерваторы в администрации Джо Байдена и «жестокие фашистские элементы» внутри украинского правительства. «Зеленский объединил свою армию с армией НАТО и позволил США разместить пусковые установки ракет Aegis, оснащенные ядерным оружием, вдоль 1200-мильной границы Украины с Россией. Это были провокации, которые высокопоставленные американские дипломаты <...> долгое время называли красными линиями для российского руководства», — заявил Кеннеди-младший.

Также кандидат от Демпартии считает, что обвинения в том, что именно Россия развязала конфликт, звучат так же абсурдно, как это было во время вторжения США в Ирак.

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии 6 апреля. Его соперником на праймериз демократов станет действующий президент США Джо Байден, который 25 апреля тоже объявил о планах участвовать в выборах.

В декабре 2021 года Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала не расширять альянс на восток, в том числе отказаться от принятия в его состав бывших республик СССР, а также от размещения военных баз на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров, но сторонам не удалось достичь соглашения. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

Президент утверждал, что Россия «не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины», и что «столкновение России с этими силами неизбежно». «Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать», — говорил он.

Целью военных действий Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление «к демилитаризации и денацификации» соседней страны. Позже он неоднократно повторял свои тезисы. Он также называл события на Украине трагическими, а украинский народ — «братским».

Западные страны осудили российскую спецоперацию, выразили поддержку Киеву и ввели против Москвы жесткие санкции. США и их союзники продолжают оказывать республике военную поддержку. Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все союзники блока договорились, что Украина станет членом альянса, отметив, что «будущее Украины — в НАТО», а цель блока — «обеспечить победу Украины». 3 мая Зеленский заявил, что Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса вслед за Финляндией и Швецией.