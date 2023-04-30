Меркель заявила о попытках не допустить военного конфликта Москвы и Киева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Блинкен назвал диалог Баку и Еревана единственным путем к миру Политика, 01:57
Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании Технологии и медиа, 01:52
Sky News сообщил о планах Карла III надеть на коронацию мантию деда Политика, 01:27
Юристы усомнились в идее МЧС по штрафам за пожары из-за решения суда Общество, 01:03
Меркель заявила о попытках не допустить военного конфликта Москвы и Киева Политика, 00:50
Брянский губернатор сообщил о гибели двух человек при обстреле поселка Политика, 00:40
Зеленский анонсировал санкции против работающих на ВПК России компаний Политика, 00:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Twitter удалил второй пост Медведева Технологии и медиа, 00:07
ЦСКА вновь стал чемпионом. Чем запомнился сезон КХЛ Спорт, 00:00
Что изменится в законах в мае Общество, 00:00
ЕС допустил смягчение бюджетных норм для стран за расходы на боеприпасы Политика, 29 апр, 23:49
Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу Политика, 29 апр, 23:34
Призера Олимпиады-80 из России арестовали на Гоа за продажу наркотиков Спорт, 29 апр, 23:28
Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Судана в Саудовскую Аравию Политика, 29 апр, 22:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Меркель заявила о попытках не допустить военного конфликта Москвы и Киева

Меркель заявила об использовании всех средств, чтобы не допустить конфликта на Украине
Хотя попытка предотвратить боевые действия между Украиной и Россией не удалась, это не значит, что не нужно было ее предпринимать, считает Меркель. Она выступила в защиту своей политики в отношении Москвы и минского процесса
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя в интервью Die Zeit боевые действия на Украине, заявила, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт Москвы и Киева, когда была у власти.

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она.

Меркель считает, что дипломатия — это необходимость. Она в очередной раз выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Экс-канцлер добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине. С ее слов, хотя Германия и Франция и предприняли попытки по урегулированию конфликта, «было довольно много тех, кто не был [в этом] так заинтересован».

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали власти России, Украины, Франции и Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия вместе с ДНР и ЛНР и украинская сторона обвиняли в этом друг друга.

На вопрос о том, чем, по мнению экс-канцлера, могут закончиться военные действия, Меркель ответила, что не хочет это комментировать. В то же время политик сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон. Бывший канцлер ранее осудила действия России, назвав их «вопиющим подрывом» международного права в Европе, для которого «нет оправдания». Ей не раз предлагали стать посредником в урегулировании конфликта, но Меркель исключила такую возможность.

В декабре Меркель сказала в интервью изданию Zeit, что минские соглашения должны были «дать Украине время» и Киев использовал договоренности, «чтобы стать сильнее». Президент России Владимир Путин назвал слова экс-канцлера неожиданными и разочаровывающими; он посчитал, что они свидетельствуют о верности решения начать боевые действия.

Читайте на РБК Pro
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге

Президент Украины Владимир Зеленский назвал минские соглашения «дипломатическим болотом» и заявил, что Киев больше не пойдет на замороженный конфликт на своей территории. Власти Украины, в частности бывший посол Германии в Киеве и замглавы МИД Андрей Мельник, критиковали позицию по поводу ее курса относительно России. Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Меркель, в 2008 году выступив против присоединения Украины к НАТО, убедила в этом остальных союзников по Североатлантическому альянсу.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ангела Меркель Германия Военная операция на Украине Минские соглашения
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
Материалы по теме
Экс-канцлера Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией
Политика
Володин увидел доказательства для трибунала в словах Меркель и Данилова
Политика
Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter