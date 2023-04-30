Меркель заявила о попытках не допустить военного конфликта Москвы и Киева

Хотя попытка предотвратить боевые действия между Украиной и Россией не удалась, это не значит, что не нужно было ее предпринимать, считает Меркель. Она выступила в защиту своей политики в отношении Москвы и минского процесса

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя в интервью Die Zeit боевые действия на Украине, заявила, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт Москвы и Киева, когда была у власти.

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она.

Меркель считает, что дипломатия — это необходимость. Она в очередной раз выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Экс-канцлер добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине. С ее слов, хотя Германия и Франция и предприняли попытки по урегулированию конфликта, «было довольно много тех, кто не был [в этом] так заинтересован».

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали власти России, Украины, Франции и Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия вместе с ДНР и ЛНР и украинская сторона обвиняли в этом друг друга.

На вопрос о том, чем, по мнению экс-канцлера, могут закончиться военные действия, Меркель ответила, что не хочет это комментировать. В то же время политик сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон. Бывший канцлер ранее осудила действия России, назвав их «вопиющим подрывом» международного права в Европе, для которого «нет оправдания». Ей не раз предлагали стать посредником в урегулировании конфликта, но Меркель исключила такую возможность.

В декабре Меркель сказала в интервью изданию Zeit, что минские соглашения должны были «дать Украине время» и Киев использовал договоренности, «чтобы стать сильнее». Президент России Владимир Путин назвал слова экс-канцлера неожиданными и разочаровывающими; он посчитал, что они свидетельствуют о верности решения начать боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал минские соглашения «дипломатическим болотом» и заявил, что Киев больше не пойдет на замороженный конфликт на своей территории. Власти Украины, в частности бывший посол Германии в Киеве и замглавы МИД Андрей Мельник, критиковали позицию по поводу ее курса относительно России. Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Меркель, в 2008 году выступив против присоединения Украины к НАТО, убедила в этом остальных союзников по Североатлантическому альянсу.